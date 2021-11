Rosalía y The Weeknd se unen en ‘La Fama’: ¿el primer single de ‘Motomami’? El tema saldrá este jueves 11 de noviembre en todas las plataformas

Rosalía y The Weeknd vuelben a unirse en 'La Fama' / Getty / J. Kempin - Dimitrios Kambouris for The Met Museum/Vogue