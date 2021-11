La expulsión de esta semana en ‘Secret Story’ se queda en un duelo de mujeres: Sandra Pica o Cynthia Martínez

De cada gala de Secret Story de los jueves salen mínimo tres nominados. Esta semana ese peso lo compartían Sandra Pica, Cynthia Martínez y Julen Guerra. La pareja que está compartiendo su amor dentro de la casa se ha quedado completamente aislada del grupo y de ahí que sean el blanco fácil para las nominaciones.

Por su parte, del grupo contrario, salió a palestra Cynthia Martínez que despierta sentimientos encontrados en varios de sus compañeros. La expulsión está entre ellos esta semana. Bueno, entre ellas, porque Julen se ha salvado por ser el menos votado por la audiencia como anunció Carlos Sobera en La cuenta atrás.

El primero nombre que pronunció el presentador fue el del primero de los tres que no se salvaba. Cuando se escuchó el nombre de Sandra no hubo reacciones muy dramáticas porque más o menos, entraba dentro de lo esperado. “Sí, sí, totalmente”, contestaba cuando Sobera le preguntaba si lo sospechaba, “ahora lo que necesito es escuchar quién es la persona que se salva para al menos no ser Julen la persona con la que llegue a esa sala y tener un poquito de esperanza de que, a lo mejor, yo vuelva”.

Julen Guerra salvado

Deseo cumplido porque el público decidió con sus votos que debía continuar en la casa de los secretos… Julen Guerra. Fue pronunciar su nombre y Sandra rompió a aplaudir. Pero no fue la única, el hecho de que hubieran entrado en la casa Adara Molinero, Lucía Pariente y Miguel Frigenti sumó aplausos a su causa. Hubo otro sector que no se alegró tanto.

“Llevo aquí más de lo que yo pensaba que iba a estar. Es la tercera nominación. Si me toca irme, mamá vuelvo a casa, lo siento, y si me quedo aquí, feliz también”, aseguró Sandra cuando Sobera le preguntó cómo se sentía.

Así que, este jueves viviremos un duelo de mujeres que dará pistas sobre el apoyo a un grupo u otro dentro de la casa.