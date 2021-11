‘Secret Story’: El secreto de Luca revela otro de los aspectos más desconocidos del clan Onestini

Después de sortear las esferas de los concursantes eliminados, Secret Story volvía a poner en funcionamiento un juego que parecía olvidado: el de resolver los secretos. Gracias a que gran parte de los concursantes que habían perdido sus bolas volvían a recibir alguna, las apuestas empezaron a surgir de nuevo. Y así, era Isabel Rábago quien decidía arriesgarse e ir a por lo seguro con una nueva apuesta.

La concursante quiso esperarse hasta estar completamente segura, ya que fue la primera de la edición en intentar resolver un secreto y fallar. Por ello, sentó las bases de su teoría después de un careo de lo más intenso con Luca Onestini. El italiano ha sido uno de los objetivos más codiciados desde hace semanas después de acumular la friolera de 8 esferas, y tras los últimos secretos descubiertos, atar cabos y relacionarle con uno de los misterios restantes era un ejercicio de lo más sencillo.

El poco movimiento al respecto de los la misión principal del reality hizo que Rábago se pusiese manos a la obra, y pese a que su compañero intentó disuadirla, decidió ir hasta el final con su idea. Se tiró a la piscina, aunque le salió tremendamente bien:

¡Isabel acierta el secreto de Luca y consigue sus 8 esferas! 🟣 #SecretCuentaAtrás9 pic.twitter.com/s0DEMAzzqH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 9, 2021

Su careo fue de lo más intenso, aunque no consiguió convencer a su compañera de no jugar. La colaboradora de Sálvame quiso llegar hasta el final aunque eso significase arriesgarse a perder su esfera, conociendo durante el último programa el resultado. El secreto de Luca Onestini, tal y como muchos vaticinaron, es "Me hice famoso el día que nací"; algo que se vinculó a que podría haber sido el primer bebé de su año de nacimiento. Y efectivamente, así fue.

Según contó a Carlos Sobera, el hermano de Gianmarco Onestini nació el 1 de enero de 1993, siendo el primer bebé nacido en aquel año. El periódico le sacó una fotografía al poco de nacer -curiosamente, la primera que le hicieron en su vida-, y se publicó haciendo llegar su nombre a los lectores de toda Italia. Por ello, su fama fue fugaz, aunque de lo más intensa.

La instantánea en cuestión no solo llenó el plató de Secret Story de ternura, sino que Luca no pudo evitar emocionarse un poco al ver en pantalla ese retrato de familia. Mandó un beso a su madre, la cual protagonizaba la foto por tener al pequeño Onestini en brazos, sin tener en cuenta que podría haber perdido de golpe los 50.000 euros que se esconden en una de las esferas.

De este modo, se confirma que el clan Onestini empezó a acumular su fama mediática desde el nacimiento de su primogénito. Un dato de lo más curioso que sigue acumulando anécdotas originales para una familia que sigue conquistando año tras año a la audiencia española desde Mediaset.