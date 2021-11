‘Secret Story’: Solo una persona podía parar el abandono de Isabel Rábago tras su gran bronca con Cynthia

Que la entrada de Adara Molinero a la casa de Secret Story iba a desestabilizar a sus habitantes, era algo que nadie dudaba. Lo que pasa es que los afectados han sido más de los que podíamos haber imaginado. Cuando se encontró con Isabel Rábago y Cynthia Martínez se produjo un gran enfrentamiento, sobre todo, con la periodista.

Que Cynthia no saliera en su defensa en ese enfrentamiento es algo que Isabel no llegó a entender y acabó reprochándoselo a su amiga. Y para qué queremos más, estalló la guerra entre ellas y todo desencadenó en una gran bronca que dejó a Isabel completamente derrotada.

Cynthia tampoco se quedó callada y le reprochó a su amiga que apenas hubiera hablado con ella en la que ha sido su semana más complicada. Durante la publicidad tuvieron un enganchón que pasó factura. Aunque Isabel ya había amenazado con abandonar días atrás, en esta ocasión, parecía más convencida.

“Para mí ha sido una semana muy complicada. Mi única prioridad era ayudar a Jesús y a Dani a que arreglaran las cosas con Julen porque llevaban hechos polvo dos semanas. Mi prioridad en la casa, estos días, ha sido recuperar mi relación con Julen y Sandra y es lo único que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, escuchar a todo el mundo, reírme…”, aseguraba.

“Estoy feliz en esta casa y no necesito estas cosas porque no sé qué objetivo tienen ni lo comprendo y ahora, ver tres personas que pueden venir a la casa de las que lo único que recibo son ataques del exterior… esto es mucho más duro de lo que parece”, intentaba explicar entre lágrimas.

Una llamada de socorro

Estaba completamente rota y solo pudo venirse arriba cuando escuchó a través del teléfono a Carlos, no el presentador sino su marido. “Buenas noches preciosa”, le dijo a modo de saludo. “Estamos muy orgullosos. Te quiero, te queremos, estate tranquila, lo estás haciendo genial. Me encanta verte reír, me encanta verte llorar, muy poquito. Desde fuera te apoyamos todos, no veas cómo tus amigos aprecian aquí fuera cómo eres”, le decía, “tres árboles no hacen un bosque y eres la mejor persona que he conocido en esta vida”.

La periodista le preguntaba si estaba orgulloso de ella y su marido contestaba que por supuesto, no sólo él sino mucha gente. “La maldad se la lleva el viento y las buenas intenciones y las palabras de amor quedan en el corazón y eso es lo que te transmito y la gente que te quiere. Buenas energías y mucho amor”, le decía.

Isabel le preguntaba también si la quería, y la respuesta era obvia. También se dijeron lo mucho que se echan en falta. Una conversación de una pareja enamorada que se apoya y se anima. Un subidón para la concursante que volvió a la casa con más fuerza.

“Me siento muy perdida sin ti, eres la persona más bonita que tengo en mi vida, eres lo único que me importa y te amo”, fue la gran declaración de amor de Isabel a su marido.

“Eres una persona muy grande, no te dejes influenciar por las malas vibraciones, abstráete, hay buena gente dentro y diviértete”, le decía él. Isabel no dudaba en asegurar que la quiere toda la casa.

Está claro que no hay como unas palabras de amor para que una se venga arriba.