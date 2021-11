Will Smith relata el momento exacto en el que ‘El Príncipe de Bel-Air’ “no daba para más”

En pleno 2021, cualquier amante del cine o las series reconoce a Will Smith como uno de los actores más populares de nuestros tiempos. Empezamos a conocerlo en los años 90, en El Príncipe de Bel-Air.

Esta serie se convirtió rápidamente en un fenómeno que cautivó a millones de fans, lo que le permitió al actor hacerse un hueco privilegiado en Hollywood. La sitcom provocó infinitas carcajadas, pero llegó un momento en el que "ya no daba para más", al igual que sucede en otras producciones del mismo género.

Así lo ha confesado el propio Will Smith en una entrevista para el medio especializado Entertainment Weekly. Y es que él sabía el momento exacto en el que El Príncipe de Bel-Air debía acabar. "Las historias se estaban volviendo cada vez más cursis y era difícil mantener la frescura", afirma.

El capítulo que indicaba el final

Ese momento que marcaba el final de la inconfundible serie tiene nombre y apellidos. Se trata del capítulo 15 de la quinta temporada, un episodio sobre el que Will habla sin pelos en la lengua: "Cualquier persona que haya actuado en una sitcom puede decirte el episodio exacto en el que llegó a la conclusión de que la serie ya no daba para más. El nuestro fue Balas en Bel-Air, el capítulo en el que me dispararon y en el que Carlton empezó a llevar armas".

"He cumplido con éxito la promesa que me hice a mí mismo de no dejarme coger en un momento de deterioro sin tener mi próximo proyecto preparado. La serie podría haber seguido perfectamente una temporada más; esta era mi familia y los amaba. Pero en ese momento, una carrera en el cine era una opción viable; estaba en una encrucijada", dice el intérprete que, como sabemos, optó por la segunda opción y se lanzó a la industria cinematográfica.

En la gran pantalla, encarnó papeles de innegable éxito en películas como Bad Boys (1995), Independence Day (1996), Yo, Robot (2004) o la franquicia de Hombres de Negro junto a Tommy Lee Jones.