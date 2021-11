Bunbury: ‘Salomé’, un debut inspirado en “las barbaridades que algunas mujeres son capaces de pedirnos”

Bunbury se confiesa "admirador de la belleza" y asegura que no se "puede negar a nada" de lo que le pide una mujer. Aunque sea una barbaridad. De eso va Salomé, la canción basada en el personaje bíblico que le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en bandeja de plata. Salomé fue la canción elegida para presentar Radical sonora, el debut en solitario del ex líder de Héroes del Silencio. El 8 de Noviembre de 1997 se convertía en su primer nº1 en LOS40.

Dejando las cosas claras: "Esto no es un 'impasse' de Héroes del Silencio"

Pocos días antes del lanzamiento de Radical Sonora (el 22 de Septiembre de 1997) Bunbury lo presentó en LOS40 y charló con Joaquín Luqui. Nada más empezar, hizo toda una declaración de intenciones: "Es algo que quería dejar muy claro: este es el principio de una carrera. Esto no es un 'impasse' de Héroes del Silencio o de mi carrera y que luego voy a volver al sonido de Héroes. Esto es el principio de una carrera y prometo que esté llena de sorpresas, aunque solo sea por satisfacerme a mí mismo, por egoísmo personal. Lo que pretendo es, con cada disco, investigar un tipo de música, investigar dentro de mí".

Porque con el grupo "había unas discrepancias musicales que eran difíciles de solventar y eso, en muchos casos, podía llegar a causar discrepancias personales". En el momento de publicar su álbum debut, había distanciamiento y "lo honesto y lo justo era que cada uno siguiera por su lado", reconocía el músico zaragozano en LOS40.

"Quizás tengo algo de masoquista"

Si el objetivo de Bunbury era sorprender, con Radical sonora lo consiguió. Rompió totalmente con el sonido de Héroes y tomó el camino de la experimentación electrónica con influencias árabes. Era, sin duda, un enorme riesgo que podía poner en peligro su carrera. "Quizás tengo algo de masoquista porque realmente me gusta ese riesgo, me gusta ese deambular por un camino poco transitado, quizás porque la soledad te provoca el escucharte más a ti mismo, algo que creo que es muy bueno para componer canciones. Y el estar acompañado y pertenecer a un grupo de una movida musical, de una tribu urbana, la verdad es que no le encuentro ninguna gracia . Yo lo siento por la gente que pertenezca al movimiento indie, al movimiento skin, al movimiento punkie. No entiendo que todo el mundo se vista con el mismo patrón o actúe de la misma forma. Prefiero la soledad".

Bunbury bromeaba diciendo que en realidad no había sido tan arriesgado "gracias al Tarot, que hice una consulta. Me fui a la consulta de Aramis Fuster y me recomendó que hiciera estas mezclas".

Enrique Bunbury - Salomé (Videoclip)

Phil Manzanera: "Pero de cabeza métete en esto"

Para su propósito, 'Lord Henry', como le llamó Luqui en un momento de la entrevista, encontró en Phil Manzanera al mejor aliado: "Aunque yo le conté cómo quería que fuera el álbum, él no es que dijera 'venga, voy a hacer lo que tú quieres', sino que realmente estaba convencido de que esta línea era interesante. De hecho, fue al primero que se lo comenté y él fue el primero que me dijo 'pero de cabeza métete en esto' porque esto es la experimentación, esto es lo que hace que los artistas crezcan, lo que hace que el rock and roll no se quede ahí muerto, caduco, aburrido y mimético y él mismo dijo 'yo me ofrezco de productor'. Hubo una especie de telepatía. A él le apetecía hacer un disco así, y a mi me apetecía que lo hiciera conmigo. Con una persona tan 'zen' como Phil Manzanera, es un placer hacer un disco".

Salomé y la cabeza de Juan el Bautista

De los 12 cortes de Radical Sonora, Enrique tenía un favorito: "Encadenados es mi canción favorita del disco". Pero no fue ese el tema elegido para presentar el álbum ya que, entre otras cosas, él no quiso: "me gustaría que nunca llegara a ser single para que siguiera siendo de las mías, que no se hiciera tan popular como si fuera radiada masivamente". Encadenados siguió siendo "de las suyas". El primer single del primer álbum de Bunbury fue Salomé. Después llegaron Alicia (Expulsada al país de las maravillas), Planeta sur y Contracorriente. Algunas en versiones remix.

Salomé es un personaje de la Biblia, hijastra de Herodes Antipasno, quien supuestamente estaba enamorado de ella. El día de su cumpleaños, en un banquete, le pidió que bailara para los invitados. Gustó tanto el baile que Herodes quiso recompensarla: "Todo lo que me pidas, te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino". Aconsejada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y Herodes aceptó: La canción de Bunbury habla de eso. De las barbaridades que una mujer es capaz de pedir y de cómo los hombres, por complacerlas, hacen cualquier cosa. Esa es, al menos, la explicación que daba el artista, quien aseguraba también que "una de las pocas razones por las que merece la pena perder la cabeza" es por una mujer.

"Soy un admirador de la belleza y no me puedo negar a nada"

En la entrevista para LOS40, Luqui comentaba: "De Salomé, el primer single, muchos han dicho 'uff qué fuerte'. Escuchando el álbum uno se da cuenta de que no es lo más fuerte. ¿Elegiste este personaje por algún motivo?, ¿De alguna forma reivindicas el personaje?": "Es el mito de Salomé, de la Salomé bíblica, algo que todo el mundo vivimos en nuestras vidas cotidianas, todas las barbaridades que algunas mujeres son capaces de pedirnos y cómo nosotros somos capaces de concedérselo, simplemente por tenerla cerca. Soy un admirador de la belleza y no me puedo negar a nada".

Salomé, decía Luqui, es "una canción estupenda que además ha salido con remezclas" realizadas por Pablo Flores y Big Toxic: "Bueno, yo advierto que las remezclas son visiones externas al artista. Son visiones de otros artistas sobre mi propia música. A mí me parecen muy interesantes porque me dan una visión que yo no hubiera tenido nunca de esa canción. Ninguna de las cuatro remezclas que aparecen las hubiera firmado yo, pero me parece que aportan mucho a la canción".

Primer nº1 en LOS40

Salomé, la primera canción que conocimos del debut como solista de Bunbury, se convirtió también en su primer nº 1 en LOS40 el 8 de Noviembre de 1997. El primero de dos. Porque posteriormente solo ha vuelto al puesto principal de la lista en una ocasión más. Fue hace casi 20 años, cuando Lady Blue llegó a lo más alto el 27 de Abril de 2002.