Santi Balmes: “Creo que es momento de no pensar en Love of Lesbian sino en un concepto mucho más amplio”

Como gran parte de la industria, Love of Lesbian, es uno de los grupos que tuvo que parar con la pandemia. No tanto los miembros del grupo como su staff, sintieron el agobio de quedarse sin trabajo. De ahí que decidieran vender camisetas y ceder los beneficios a los compañeros de equipo que peor lo estaban pasando. Y parece que la cosa funcionó.

Después volvieron los conciertos y ahora parece que tienen un horizonte movido. Santi Balmes, sacó del encierro una novela, Bajaré de la luna en tirolina, y algo de música que no tiene claro en qué formato tendrá salida.

Lo cierto es que el grupo ha vuelto a la carretera y tiene fechas, incluso, para Estados Unidos. Allí ya les han nominado en tres categorías de los Grammy Latinos y de todo eso hemos hablado con su cantante.

Love of Lesbian de gira, ¿se viven los conciertos post pandemia de manera diferente?

Ahora se valoran muchísimo más. Lo que está pasando es que hemos tenido que aprender a convivir con un entorno que parece un congreso de cirujanos con la mascarilla que no te deja ver la sonrisa para saber si se lo están pasando bien. Solo puedes ver cuando arrugan los ojos o los brillan las pupilas. Por eso pedimos mucho que canten con nosotros para que nos dé la sensación de que estamos más cerca de lo que fue de lo que ahora mismo es.

Tenéis gira en 2022 por Estados Unidos, ¿sensaciones?

Una sensación de aventura, de probarnos a nosotros mismos sin la parafernalia que llevamos ahora mismo en escena en España. Vamos a volver a las raíces y eso va a ser muy divertido porque van a ser unos conciertos indagando en la esencia, en el sudor, en lo que fuimos, y lo que creo que seguimos siendo y de los que vamos a sacar mucha información que luego adaptaremos. La capacidad que tienes de improvisar en esos conciertos sin estar tan pautado, volviendo a lugares pequeños, es de los que luego sacas más para frases e improvisación.

3 nominaciones para los Grammy Latinos. A estas alturas de la historia, ¿qué supone?

Creo que es un reconocimiento a una carrera en general, para ser sincero. Claro que está muy bien este disco, pero también pienso que podía haber estado nominado El poeta Halley o 1999 o La noche eterna y todos hemos llegado a la conclusión de que si esto ha sucedido es porque ahora tenemos un equipo detrás nuestro, que cree en nosotros y ha sabido mover ese disco por Estados Unidos y la zona de Latinoamérica, pero teníamos mucho trabajo con los discos y en México nos va como un tiro y lo cierto es que para nosotros que la industria se haya dado cuenta en formato de nominación es más que nada el reconocimiento no solo a nuestro trabajo sino al del managment.

En confinamiento te pusiste creativo y sacaste una novela, ¿también un disco?

Tengo ya mucho trabajo adelantado, está claro. No sé qué tipo de salida va a tener si con Love os Lesbian o con cualquier otro proyecto. Ahora estoy más experimentando y con el laboratorio abierto a todo tipo de posibilidades porque para mí, cuando acabo un disco, cuando vuelvo a iniciar el proceso creativo que es generalmente al día siguiente de que se haya publicado el anterior, creo que es momento de no pensar en Love of Lesbian sino en un concepto mucho más amplio porque si no empezaría a cerrar la idea de Love os Lesbian en lo que se supone que tiene que ser y eso no me gusta.

En tu novela hay mascarillas, en esa música que has creado, ¿también hay retazos de pandemia?

Fue terapéutico. Quería negarme un poquito a poner la situación pandémica, pero es que al final era necesario y era realmente casi obligatorio de que documentásemos esta época tanto a través de la realidad como de la ficción porque lo que ha pasado es espectacular. La ubicación física era moralmente necesaria.