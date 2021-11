Los artistas confirmados de LOS40 Music Awards 2021 que actuarán hoy en Illes Balears

Solo faltan horas para que llegue la gran fiesta de la música. Este viernes 12 de noviembre nuestros artistas nacionales e internacionales favoritos se unirán en el Velòdrom Illes Balears de Palma de Mallorca para vivir unos de nuestros premios más especiales. Llegan LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

Hace semanas que sabemos el lugar, el día y los nominados. Pero, ¿quiénes estarán físicamente presentes en esta preciosa isla balear? Tony Aguilar desveló hace unos días en Del 40 al 1 los nombres protagonistas del cartel, y ninguno nos dejó indiferente.

Estos son los confirmados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears:

Ed Sheeran encabeza un cartel de lujo en el que también están: Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Leiva, Aitana, Dani Martín, Nicki Nicole, Justin Quiles, Melendi, Lola índigo, Ana Mena y muchos más:

Ed Sheeran

Sebastián Yatra

Pablo Alborán

Leiva

Aitana

Dani Martín

Nicki Nicole

Justin Quiles

Melendi

Lola Índigo

Ana Mena

Rocco Hunt

Griff

Beret

Hombres G

TOPIC y A7S

Álvaro Soler

Marc Seguí

Zzoilo

Álvaro de Luna

Unos premios junto al público

LOS40 Music Awards llegan este año con más ilusión y ganas que nunca. Después de celebrar nuestra anterior edición a través de las pantallas, al fin podemos reencontrarnos con los que le dan sentido a todo esto: vosotros.

Además, también nos acompañarán en esta edición invitados de lujo entre los que se encuentran artistas y celebrities como Blas Cantó, Nyno Vargas, Natalia Lacunza, Miki Núñez, Alizzz, Nil Moliner, Sen Senra, María Pombo, Carolina Cerezuela, Ray Zapata, Samantha Hudson, Miquel Montoro, Lydia Valentín y Lara Álvarez.

El Velòdrom Illes Balears acogerá a todos los asistentes que ya han adquirido su entrada. ¡Se agotaron en menos de dos horas! Pero no temas, ya que si no conseguiste hacerte con la tuya, también podrás seguir el evento en streaming a través de la app de LOS40, el canal oficial de YouTube de la radio y Los40.com, así que no tienes excusas.

Los que tampoco faltarán son los artistas mencionados anteriormente y que Tony Aguilar se encargó de desvelar el pasado 6 de noviembre en Del 40 al 1. ¡Menudo cartelazo!

Más de un mes de música



Pero en LOS40 nos hemos encargado de calentar motores para nuestros premios durante 40 días. Así es. Hemos vivido más de un mes de música non-stop de la mano de algunos de vuestros artistas favoritos, que se han trasladado hasta las Islas Baleares para ofrecer sus canciones en directo. Muchos de ellos lo han hecho en rincones secretos de este paraíso mediterráneo, como es el caso de Ana Mena y Rocco Hunt, Álvaro Soler y Beret, entre otros.

Te invitamos a seguir atento/a a nuestras redes sociales para no perderte las últimas novedades de nuestros premios. Ya están aquí LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Ya está aquí la música en directo. ¿Te sumas a la fiesta? ¡Te esperamos!