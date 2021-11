Leiva estrena nueva canción: ‘Peligrosamente dark’

Iceberg, Histéricos y Strangers things eran hasta el momento las canciones que Leiva había presentado de su nuevo proyecto musical en clave femenina. Pero desde hoy a este trío de hits hay que sumarles un cuarto éxito que lleva por título Peligrosamente dark.

El madrileño lo ha compartido con todos sus miles de seguidores en las redes sociales. Una versión íntima de este nuevo tema que en Cuando te muerdes el labio será interpretado a dúo por el solista y Silvana Estrada cuando el disco llegue a las tiendas y a la plataformas de streaming el próximo 3 de diciembre.

"Que harías tú si tuvieras rota por dentro la cabeza. Que harías tú si te ahogaras y no supieras cómo se expresa. Qué harías tú. Yo me empiezo a acostumbrar. Se me va la fuerza. Solo me dedico a aullar, a inventar respuestas. Déjame estar peligrosamente dark" canta Leiva junto a una pequeña guitarra de madera en su interpretación acústica de Peligrosamente Dark.

Como decíamos, esta preciosa canción que parece una balada en cuanto al ritmo (aunque tendremos que esperar para escuchar su versión final) verá la luz junto a otras 13 canciones en el álbum Cuando te muerdes el labio. Un trabajo muy especial en el que el artista madrileño se ha unido a algunas de las mujeres más importantes de la música en español como Zahara, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Natalia Lacunza o Tulsa.

"Yo siempre quise hacer un disco con una mujer. Honestamente siento que mi voz suena mejor con la voz de una chica. Me gusta mucho la musicalidad" nos contó Leiva durante un encuentro con LOS40 Global Show en Lithica antes de su showcase previo a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

"No tiene ningún carácter de bandera, a pesar de que yo soy absolutamente feminista. Es un disco en el que me quiero juntar con amigas a cantar. En un vuelo me di cuenta de que el noventa por ciento de canciones de las que estaba escuchando era de esa generación de amigas latinoamericanas. Me apeteció egoístamente juntarme con ellas" nos confesaba.

Este es el listado de canciones de Cuando Te Muerdes El Labio: