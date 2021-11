LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears: La emoción del reencuentro en la noche triunfal de Ed Sheeran

Llevábamos esperando este momento más de un año y medio y por fin nuestro sueño se ha hecho realidad. LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears volvían a reencontrarse con el público y la emoción del reencuentro se desbordó a raudales en una noche triunfal para Ed Sheeran.

Con cuatro premios, el británico arrasó en el Velódromo de Palma de Mallorca, un excepcional escenario que acogió por primera vez nuestros galardones. ¡Gracias a todos los artistas, personal técnico, patrocinadores, celebrities que pasaron por la alfombra, locutores de LOS40 y a la maravillosa gente de las Islas Baleares que nos han hecho sentir su cariño y su amabilidad!

Una ceremonia de entrega repleta del glamour de las grandes citas y con una alfombra roja que brilló con luz propia. Decenas de artistas y celebrities no quisieron perderse la gran fiesta de la música de nuestro país con un único objetivo en mente volver a disfrutar de nuestra pasión en común por la música.

Una declaración de intenciones que resumió mejor que nadie Hombres G con su clásico Voy a pasármelo bien. Fueron los primeros en tocar premio. Un Golden Award a toda una carrera para uno de los grupos bandera de la música pop española: "Han sido casi 40 años de amistad y colaboración con LOS40 y estamos muy agradecidos por recibirlo".

Y del cuarteto referencia al músico más premiado de LOS40 Music Awards gracias a sus premios en solitario y como líder de El Canto del Loco. No, no vuelven. Pero durante unos segundos si sonó a El Canto con la versión de Dani Martín de Son sueños.

Esto sí que es un sueño: volver a escuchar a @_danielmartin_ en un #LOS40MUSICAWARDS cantar este temazo. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ewiyo5sIMp — LOS40 (@Los40) November 12, 2021

Los nuestros de volver a escuchar la ovación de las miles de personas que vivían en directo la gala. Y los de artistas como Aitana que subía a recoger su quinto premio como solista en la historia de nuestros galardones. La catalana ha estado nominada en las 4 últimas ediciones y ha ganado en las 4. En este 2021 se convirtió en la Mejor Artista/Grupo en directo de España.

La felicidad en la cara de la radiante artista española, que subió a los músicos de su gira a compartir el premio con ella, se repitió en la de Sebastián Yatra, Ana Mena, Griff, Topic o en la de Olivia Rodrigo que levantaron por primera vez un LOS40 Music Award a Mejor Videoclip en Categoría Latina, Mejor Artista Del 40 al 1, Mejor Artista/Grupo Revelación en Categoría Internacional, Mejor Productor Dance Internacional y Mejor Álbum Internacional por Sour.

El rey Ed Sheeran entra en escena en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears

Después de que Lola Índigo disparara las temperaturas de los asistentes con sus faldas de colegiala y sus 12 bailarinas en La niña de la escuela y de que recordáramos Histéricos, la colaboración más íntima de Leiva y Ximena Sariñana en Lithica (Menorca), el Velódromo de Palma abrió paso al rey de la noche: Ed Sheeran.

Queen @lolaindigomusic 👑👑 ya está aquí. ¿Os veis capaces de imitar este baile? 🤓 No nos cansamos de ver la actuación. @LOS40MUSICAWARDS pic.twitter.com/BIqlbjiTAD — LOS40 (@Los40) November 12, 2021

No es habitual ver al británico acompañado de una banda pero lo disfrutamos por duplicado con Bad habits y Shivers. La ocasión lo merecía. Las alegrías hay que compartirlas y el inglés tenía que celebrarlo por partida cuádruple: Mejor Artista/Grupo, Mejor Artista/Grupo en Directo, Mejor Videoclip y Mejor Canción por Bad Habits.

"Gracias a todos por este premio. Han pasado 10 años desde que vine por primera vez con LOS40 y esto es increíble. Gracias a Warner Music, a mi manager Stuart, a mi guardaespaldas que me mantiene seguro. Estar aquí es un honor para mí y que la gente que no tiene el inglés como su primera lengua disfrute de mi música es alucinante. Nunca antes había ganado más de dos premios en una gala de premios y por eso esta noche es muy especial para mí. Gracias" dijo el británico en sus discursos

El artista acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio, Equals, y no había una mejor manera de celebrarlo que convirtiéndose en el artista británico más premiado en la historia de LOS40 superando a otra estrella de talla mundial de las islas llamada Dua Lipa.

Además del gran ganador de la noche, otros de los artistas que triunfaron fueron Sebastián Yatra, que hizo doblete igualando lo que también conseguiría posteriormente Rauw Alejandro. No se lo esperaba el colombiano al recoger el premio a Mejor Artista Latino y estuvo a punto de romper a llorar. El solista quiso animar a los más jóvenes a creer en sí mismos y hacer música que salga del corazón.

LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears, nuevos talentos y gigantes de nuestra música

Sólo en una ceremonia de entrega como esta puedes disfrutar de actuaciones de artistas emergentes en Reino Unido, en América o en España recogiendo el testigo de sus predecesores. Griff nos hipnotizó con One night, Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna homenajearon a la climatología del día con Llueve sobre mojado en su primera presentación en directo sobre un escenario y Justin Quiles dejó al Velódromo de Palma de Mallorca completamente Loco. Buen rollo, fiesta y ganas de pasarlo bien. Inolvidable

Habíamos pasado el ecuador de la gala y soñábamos con detener el tiempo para poder revivir los temazos que Nicki Nicole (Colocao / Ya me fui), Sebastián Yatra, en clave rockera, (Chica ideal / Pareja del Año / Tacones rojos) y Marc Seguí (Tiroteo) habían dejado sobre el escenario. Las miradas del público se cruzaban con las de los artistas cargadas de complicidad y alegría por estar volviendo a hacer bailar, cantar y reír a su razón de ser como artistas.

Quedaba muchísima noche por delante. Muchas estrellas que todavía tenían que brillar tras la tormenta que bautizó la primera edición de LOS40 Music Awards en las Islas Baleares. De manos de Ibai Llanos y Rosalía celebramos el premio a Mejor Artista/Grupo Revelación en Categoría Latina de Nicki Nicole y el de Mejor Artista/Grupo en Categoría Latina de Rauw Alejandro. El primero de los dos que recibiría en ese mismo escenario gracias a Todo de ti (Mejor Canción en Categoría Latina). Y que dio paso a uno de los momentazos de la noche: un beso histórico ante un Ibai que ya está siendo carne de meme.

Celebrando la música nacional y latina

La recta final de nuestros premios fue una oda a la música latina y en castellano. La que nos corre por la sangre y hace que movamos las caderas al primer ritmo. Recordamos el directo de Melendi en las islas con La boca junta; Ana Mena y Rocco Hunt nos recordaron el pasado verano con A un paso de la luna y Un beso de improviso;y Aitana nos regaló en directo una divertida colaboración con Zzoilo en Mon amour remix además de cantar en solitario Berlín.

La noche siguió sumando ganadores. Nuestros preciosos galardones fueron a parar a manos de C. Tangana (Mejor Artista/Grupo del Año), Álvaro de Luna (Mejor Artista/Grupo Revelación), Pablo Alborán (Mejor Álbum por Vértigo), Lola Índigo (Mejor Videoclip por La Niña de la escuela) y Dani Martín (Mejor Canción por Portales). No fueron los últimos de la noche. Quedaba uno muy especial para una figura muy especial. Porque uno de los mejores representantes de las Islas Baleares ha sido, es y será Rafael Nadal. Golden Award para la raqueta zurda más importante de la historia de nuestro país. Todo un icono pop.

"Después de dos años inolvidablemente terribles para todos, poder volver a disfrutar de noches así creo que es lo más bonito que nos podía pasar. Quiero agradecer a LOS40 que haya elegido nuestra casa, Mallorca, para celebrar una noche tan bonita como esta. Muchas gracias y felicidades al resto de premiados" dijo el tenista antes de que el Velódromo de Palma se deshiciera en aplausos hacia el manacorí.

Beret y Álvaro Soler fueron los encargados de cerrar el capítulo de actuaciones con las aplaudidísimas Desde cero y Magia. Fue casi la guinda perfecta pero LOS40 Music Awards 2021 tenía un último as guardado en la manga. Topic nos llevó a lo más alto con Breaking y Your love (9 PM) junto a A7S. Temazos con los que dar la bienvenida a la madrugada y garantizar que la noche iba a ser muy larga... No todos los días se celebra que vuelves a reencontrarte con el amor de tu vida. No todos los días se vive en directo un beso como el de Rosalía a Rauw Alejandro... ¡Gracias a todxs!

"A todas mis compañeras de industria" ❤️ ¡@lolaindigomusic, discursos como este te hacen grande! ❤️❤️ La cantante ha gando el premio a mejor videoclip nacional. #LOS40MUSICAWARDS pic.twitter.com/0XCo0qdx6a — LOS40 (@Los40) November 12, 2021

Ganadores de LOS40 Music Awards 2021

Artista o grupo de año Categoría Nacional

Ana Mena

Pablo Alborán

Vanesa Martín

C. Tangana (GANADOR)

Lola Índigo

Artista o grupo revelación del año Categoría Nacional

Marc Seguí

Marlena

Álvaro de Luna (GANADOR)

Pole

Belén Aguilera

Álbum del año Categoría Nacional

Pablo Alborán por Vértigo (GANADOR)



Vértigo (GANADOR) Sidecars por Ruido de Fondo

Dani Martín por Lo que me dé la gana

Aitana por 11 razones

C. Tangana por El madrileño

Canción del año Categoría Nacional

C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche por Tú me dejaste de querer

Álvaro de Luna por Juramento eterno al sol

Pablo Alborán por Si hubieras querido

Ana Mena y Rocco Hunto por A un paso de la luna

Dani Martín por Portales (GANADOR)



Videoclip del año Categoría Nacional

Pol Granch por No pegamos

Lola Índigo por La niña de la escuela (GANADORA)



La niña de la escuela (GANADORA) Sweet California por Whisper

Álvaro Soler por Magia

C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Ryes y Tonino Baliardo por Ingobernable

Artista o grupo en directo Categoría Nacional

Marlon

Bombai

Aitana (GANADORA)

Dani Fernández

Sidecars

Artista o grupo Del 40 al 1 Categoría Nacional

Ana Mena (GANADORA)

Beret

Dvicio

Nil Moliner

Omar Montes

Artista o grupo del año Categoría Internacional

Imagine Dragons

BTS

Ed Sheeran (GANADOR)

The Weeknd

Doja Cat

Artista o grupo revelación del año Categoría internacional

The Kid Laroi

Olivia Rodrigo

Griff (GANADORA)

24kGoldn

Maneskin

Álbum del año Categoría internacional

Justin Bieber por Justice

Sam Smith por Love goes

Olivia Rodrigo por Sour (GANADORA)



The Kid Laroi por F*ck Love 3+: Over Your

Ariadna Grande por Positions

Canción del año Categoría internacional

BTS por Dynamite

Olivia Rodrigo por Drivers license

Ed Sheeran por Bad habits (GANADOR)



Bad habits (GANADOR) The Kid Laroi por Without you

Lil Nas X por Montero (call me by your name)

Videoclip del año Categoría internacional

Ed Sheeran por Bad habits (GANADOR)



Lil Nas X por Montero (Call me by your name)

Dua Lipa por We’re good

Coldplay por Higher power

Camila Cabello por Don’t go yet

Artista o grupo en directo Categoría internacional

Ed Sheeran (GANADOR)

Shawn Mendes

Imagine Dragons

Justin Bieber

Dua Lipa

Artista o productor dance Categoría internacional

Majestic

Topic (GANADOR)

Riton x Nightcrawlers

Purple Disco Machine

David Guetta

Artista o grupo latino Categoría latina

Camilo

TINI

Danna Paola

Becky G

Sebastián Yatra (GANADOR)

Artista o grupo revelación Categoría latina

Nathy Peluso

Mariah Angeliq

María Becerra

Nicki Nicole (GANADORA)

Nio García

Artista o grupo urbano Categoría latina

J. Balvin

Justin Quiles

Rauw Alejandro (GANADOR)

Jhay Cortez

Karol G

Canción del Año Categoría latina

Bad Bunny & Jhay Cortez por Dákiti

Sebastián Yatra y Myke Towers por Pareja del año

Camilo por Vida de rico

Farruko por Pepas

Rauw Alejandro por Todo de ti (GANADOR)



Videoclip del Año Categoría latina