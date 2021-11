Paco León nos vuelve a regalar un desnudo integral, en esta ocasión con un toque muy artístico

A estas alturas de la historia no podemos decir que un desnudo de Paco León es una noticia. Le hemos visto tantas veces sin ropa que ha pasado a ser algo normal. Pero, siempre sabe añadirle un toque para marcar la diferencia y, en esta ocasión, ha sido un apunte artístico.

No está celebrando ninguna cifra redonda de seguidores en redes. Por cierto, que cada vez le queda menos para alcanzar los dos millones. Pero no, en esta ocasión no había razón alguna, simplemente le apetecía.

Sentado en la cama y recurriendo al espejo de un lado, que bien podría ser del armario de ropa, se ha hecho una foto que le ha recordado a un artista norteamericano muy reconocido. “Selfie a lo Hopper”, escribía para que no quedasen dudas.

Edward Hopper destacó por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense contemporánea y son célebres su forma de describir interiores.

Y eso es lo que vemos en la fotografía que ha compartido el actor. Un retrato de soledad en un interior que refleja la vida contemporánea, no estadounidense, en este caso, sino española. Y ya de paso, nos ha permitido comprobar, una vez más, lo bien que se cuida Paco que luce músculos trabajados.

Distintas reacciones

“Tas mu’ güeno, Paquito!”, aseguraba su colega Fran Perea. Hay que reconocer que ese cuerpo ha generado un aluvión de llamas de fuego, corazones y piropazos, sin embargo, hay alguno que lo ha dejado en un segundo plano y se ha fijado en otra cosa que se veía en la foto.

Papel higiénico siempre a mano 🙌🙌

Bonito perchero con sombrero

Y él, al margen de todo, se ha dedicado, en sus stories, a animar a la gente a que siga MasterChef Celebrity y las peripecias de su madre, Carmina Barrios, que es una de las concursantes de esta edición.