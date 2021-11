Antonio Flores: Rosario y Lolita celebran el que habría sido el 60 cumpleaños de su hermano

El 14 de noviembre de 1961 nacía Antonio Flores. Era el segundo hijo para la gran Lola Flores y El Pescaílla que ya habían debutado como padres con Lolita. Un niño que siempre demostró tener una sensibilidad muy especial para el arte que fue en aumento a medida que pasaba el tiempo.

Pero tuvimos poco tiempo para disfrutar con él. Tan solo unos días después de la muerte de su madre, Antonio Flores fallecía con tan solo 33 años. Era el 30 de mayo de 1995. Y aunque han pasado muchos años, su familia le sigue teniendo muy presente.

Este domingo 14 de noviembre hubiera cumplido 60 años y a su familia le hubiera gustado celebrarlo con él. Lo han hecho desde la distancia, pero con un amor que le mantiene muy presente.

“Feliz cumple hermano, 60 años tienes aquí en la tierra, en donde estas 33, te echo de menos, tú me conoces, sabes cómo soy y cómo siento, somos en tantas cosas iguales y en otras tan diferentes, tu música sigue sonando”, escribía su hermana mayor.

La actriz y cantante no dudaba en ponerle al día de cómo andan las cosas por aquí, sobre todo con su familia: “Tu hija triunfa como actriz, @albafloresoficial, tu hermana @rosarioficial es una artista irrepetible como era mamá, tu sobrino @guillefuri es un músico extraordinario, @elenafuriase tu sobrina, también está consiguiendo profesionalmente lo que desea como actriz, y sobre todo me ha hecho abuela, tengo un nieto que flipas, tus sobrinos por parte de Rosario son lo más bonito que puedas ver @__pedroaantonio__ @indian.gypsy por dentro y por fuera, y todos tus amigos tu gente te echa de menos”.

Pero saben que está bien y que no se encuentra solo. “Nos consuela saber que estás con mamá y papá y que eres feliz, eso nos alegra a todos, feliz cumple Antonio, feliz día mi amor, me haces falta, en este momento de mi vida, más que nunca, quizás porque me estoy haciendo mayor, te quiero Hermano, te quiero mucho, feliz cumple”, terminaba escribiendo Lolita en sus redes.

Y son muchos los que han sentido profundamente sus palabras.

Kiko Rivera: El esta contigo❤️

Elena Furiase: 😢❤️❤️❤️❤️

Manu Tenorio: LA BELLEZA!!🙌🙌❤️❤️❤️❤️❤️

Antonio Carmona: Feliz cumple #antonioflores te queremos ❤️🙌

Rosario Mohedano: ❤️❤️❤️❤️😍😢

Toni Acosta: ❤️

Alain Hernández: ❤️

Loles León: Siempre te echaremos de menos con toda el alma amigo. Antonio Flores 💐🎶❤❤❤❤❤❤ te quiero @lolitafoficial

Aurora Carbonell: ❤️

Niña Pastori: 😢💜

Silvia Abascal: Belleza de felicitación, hermana ❤️

Guillermo Furiase: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Rosario con su hermano

Como era de esperar, su hermana pequeña, Rosario, también ha tenido muy presente a su hermano mayor. Musicalmente era la que estaba más cercana a él. Juntos hicieron muchas canciones que son auténticos himnos.

“Felicidades mi Ángel bonito. Hoy es tu cumpleaños 60 en mi corazón, pero en el cielo eres INFINITO Te siento mucho a mi lado y cada día te quiero más TE AMO MI HERMANO ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, escribía en sus redes junto a una foto en la que podemos verles juntos.

Palabras que han provocado reacciones llenas de amor de compañeros y amigos que siguen teniendo muy presente a su hermano.