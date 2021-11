Omar Montes abre su riñera y sorprende con lo que lleva: Multa, carta Pokemon, cuchillo de Lomana, avecrem...

Omar Montes es uno de esos personajes que no dejan de sorprendernos, tiene la imaginación suficiente y el sentido del humor necesario para haberse convertido en un superviviente capaz de ser un chaval sin mucho futuro en un barrio humilde de Madrid a ser uno de los músicos más demandados en estos momentos.

Ya tiene su propio libro y documental en el que repasa su vida que ha tenido episodios tan surrealistas como ser el compositor de canciones a medida para narcotraficantes.

Ahora está en plena promoción de su documental, el que ha grabado con la productora de Ana Rosa Quintana. Se llama El principito y nos muestra la realidad de un joven que se ha convertido en referente para muchos otros.

Entre las muchas cosas que está haciendo estos últimos días están unos vídeos en los que nos ha mostrado lo que lleva en su riñonera de firma.

#Las llaves de una lancha

Que unos narcos de La Línea me llevaron en esa lancha por si se me da mal esto y tengo que volverme allí, pues tengo mi lancha.

#Un silbato

Los amigos de mi hijo y mi hijo en el parque, yo les hago de árbitro y tengo que llevar el silbato porque un árbitro sin silbato es como un jardín sin flores.

#Mi libro de La vida mártir

Siempre lo llevo porque nunca sabes cuándo te puede parar una abuelita que sea tu fan y te pide un libro.

#La primera medalla que gané en 2011 de boxeo ameteur

La gané en el Rayo Vallecano, y siempre la llevo porque me da la gana.

#Una pequeña multa de nada

Me la guardo con mucho recuerdo porque me la firmó el policía y siempre la llevo conmigo porque me da buena suerte.

#Las llaves de un hotel

Me imagino que se me olvidó devolverlas y las llevo ahí desde aquel entonces.

#Pastillas de avecrem

Está muy cotizado, más que el perico.

#El famoso cuchillo que le robé a Carmen Lomana

Lo que no sabe es que también le robé el tenedor.

#Tijeras

Las robé en el Ikea, una vez que fui, por hacer el tonto, por hacer la gracia y las dejé en la riñonera. Vienen bien por si tienes que hacer un retoque.

#Las lentillas de mi abuela

Con razón, lleva meses buscándolas la mujer, y mira dónde estaban.

#Carta Pokemon

He dejado para el final lo mejor, mi carta de Charmander, es como en la cárcel con los paquetillos de tabaco.

Con alma de youtuber

Está claro que tiene espíritu de influencer y de youtuber, no hay más que ver los vídeos que graba. Estos no han sido los únicos. También ha grabado una clase magistral para enseñarnos a frontear, algo que a él se le da realmente bien.

Hay que llevar ropa con logo gigante y verdadero, también dos relojes (uno en cada mano, uno con la hora de Miami y otro con hora local). Siempre hay que utilizar palabras como frontear, prendío, pegar un buen palo, etc… para que la gente vea que dominas el lenguaje callejero.

Por si fuera poco, hay que juntarse con gente que también frontee para que desde fuera piensen que eres guay.

La que nos espera con esta generación Montes que se nos viene encima.