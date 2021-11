Iñaki García, fiel teclista de Dani Martín, desvela los orígenes de ‘Portales’, la mejor canción del año

El pasado viernes Dani Martín volvió a convertirse en uno de los protagonistas de LOS40 Music Awards, unos premios que siempre le han tenido muy presente y que han reconocido su gran talento, primero junto a El canto del loco y luego en solitario.

El año pasado recibió un Golden Music Award y pensaba que eso ya era suficiente, pero no, este año volvía a escuchar su nombre en la lista de ganadores, en esta ocasión en la categoría de mejor canción por Portales.

“21 años en esta casa y me siguen dando estas sorpresas tan bonitas. Me beso el escudo de @los40spain. Gracias a todos por una noche preciosa de música, de reencuentros y de vida. Viva la música”, escribía en redes sociales en la resaca de la gran fiesta.

Una noche en la que se llevó estatuilla, actuó presentando dos de las canciones de su nuevo disco y donde compartió momentos inolvidables con amigos e ídolos como Rafa Nadal."Además de Rafa Nadal, se llama humildad, respeto y admiración. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, eres un embajador maravilloso. De mis fotos favoritas", escribía en redes.

El origen de Portales

Quiso compartir su premio con uno de sus más fieles amigos, Iñaki García. Teclista que ya acompañaba a Dani en las giras del grupo y que siguió a su lado cuando siguió su camino solo. Ha sido él el que nos ha contado los orígenes de esta canción.

“Portales empezó a nacer en Las Rozas, en 2017, en la que era la casa de @maryamaro. Yo vivía allí porque estaba reformando mi casa. Había un piano. Una mañana vino Dani y salieron dos canciones”, empezaba explicando en sus redes.

“Una de ellas fue Portales, pero no se titulaba así ni tenía la letra que tiene ahora. Ese mismo año, en marzo, Dani me envió un mensaje con una nueva letra que hablaba de amor visceral y me dijo que quería grabarla”, recuerda sobre aquellos primeros pasos de la canción.

“Efectivamente, la canción se grabó, la produjeron Bori y Dani y el resto de historia ya la conocéis. Gracias Dani por compartir tantos regalos conmigo. ❤️”, le decía a su viejo amigo.

¿El regalo incluirá que se quede la estatuilla?