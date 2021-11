‘MasterChef Celebrity 6’: Verónica Forqué no asiste a la prueba de expulsión… ¿Y abandona el programa?

Verónica Forqué es ya uno de los rostros más memorables de MasterChef Celebrity 6. Lo que empezó como la noticia sobre el fichaje de una de las actrices más populares de España, acabó por copar titulares por su cuestionable actitud en distintas pruebas con respecto a sus compañeros.

Las formas y el sosiego no la acompañaban, pues enseguida perdía la tranquilidad que le suele caracterizar para ponerse a dar órdenes y responder con un tono de lo más beligerante en las pruebas del programa. Y aunque ha habido semanas en las que ha conseguido mantener la calma, en otras ha llegado a ser toda una dificultad para el equipo en el que cocinase.

En algunas pruebas tuvo suerte y su equipo no fue mandado al foso, mientras que en otras se jugó el puesto teniendo que vestir un delantal negro. Sin embargo, todo parecía cambiar a partir de la prueba de exteriores que se ha visto en el décimo programa de la edición:

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Al llegar los concursantes propuestos para la eliminación, la mítica actriz no se encontraba entre ellos. Hubo desconcierto, aunque una nota de voz hacia Pepe Rodríguez desvelaba qué estaba pasando: "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, ¡estoy agotada! He luchado diez semanas. La experiencia ha sido una de las mejores de mi vida. Usted sabe jefe que soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. Qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", decía el mensaje reproducido también ante sus compañeros.

Tanto Pepe como el resto de jurado le deseaban una pronta recuperación a Forqué, que parecía evidentemente cansada del ritmo del programa. Sin embargo, cuando el programa decidió seguir con sus delantales negros en vez de declarar nula la prueba a causa de renuncia de una de las aspirantes, las redes enfurecieron.

La idea general es que Verónica se había librado de la prueba para luego reincorporarse de nuevo directamente en la semifinal, algo a todas luces injusto para el resto de sus compañeros. Sin embargo, aún quedaba un giro de los acontecimientos que podría haber cambiado todo.

Un programa sin expulsiones

Pese a que el plato de Juanma en la prueba de eliminación estaba bueno para los jueces, conseguía reunir algún que otro "pero" respecto al de Miki Nadal. Aun así, los chefs acordaban subir tanto a uno como a otro a la grada, convirtiéndolos en semifinalistas oficiales de esta sexta edición del Celebrity.

Aun así, no se habló más de Forqué, lo que podría haber dado a pensar que se incorporaría en la próxima entrega. La doble expulsión del anterior programa podría indicar que habría seis plazas para los semifinalistas, aunque el avance de la semana que viene lo dejaba totalmente claro: Verónica Forqué no competirá más en el concurso.