‘La isla de las tentaciones’: Alejandro confiesa un rollo con Marina García y ella cuenta su versión en plató

Los que siguen realities de Mediaset de manera habitual están más que acostumbrados a seguir los líos que hay entre unos concursantes y otros que al final acaban mezclando formatos. Son una especie de cantera en la que se relacionan los unos con los otros y lo hemos podido comprobar con la última bomba que hemos escuchado en La isla de las tentaciones.

Pero para entenderlo vamos a ponernos en contexto y recordar la historia de Alejandro y Tania. Llevan dos años de relación y llegaban muy seguros de sí mismos, dispuestos a “demostrar que somos la pareja que va romper las normas y que no va a caer en la tentación”.

Se conocieron en el mundo de los certámenes de belleza. Los dos han sido míster y miss de sus respectivas ciudades. Pero, por sorpresa, Alejandro nos ha confesado un pequeño detalle de antes de que esta relación comenzase.

Un rollo con Marina García

“Antes de ir al certamen estaba de rollo con Marina, con Marina la de ahora de La isla de las tentaciones. Estuve de rollo unos dos meses, que me sorprendió que dijera que lleva cinco años con el novio porque en 2019 estuvimos de rollo y estaba super enchochada, vamos, que le gustaba. Estaba de rollo con Marina, conocí a Tania y corté con Marina por ella, corté total. Fue un corte tajante. Que no le hablaba siquiera, pasaba de ella. Se mosqueó conmigo porque no le fui claro. No le dije, ‘mira, estoy conociendo a otra chica, hasta luego’”, contó desde República Dominicana.

Y claro Marina estaba como colaboradora en plató en El debate de la tentación. “Me he quedado muerta, pero porque hay cosas que yo no había visto”, empezaba diciendo. “Yo esto lo quiero dejar super claro, yo antes se lo he dicho a su madre, con todo el respeto del mundo, pero es que me ha sorprendido mucho lo que he escuchado”, continuaba.

La otra versión

Y no dudó en dar su versión: “Primero, no dejamos nada porque no éramos nada. Yo con Alejandro tuve un rollito que duró solamente un mes y yo fui la que le mandé un texto porque me enteré que estaba picoteando, no tenía nada serio con él, pero como no era nada serio, le mandé un mensaje y lo dejamos”.

Dos versiones que no coinciden ni en el tiempo que estuvieron juntos. Lo que está claro es que por aquel entonces Marina estaba pasando una crisis con Jesús y, como él, probó otras historias.

“No pienso que sea mal chico, pero le pierde mucho la boca y es muy cerrado de mente”, aseguraba sobre él. Tiene pinta de que entre ellos dos no va a haber un buen entendimiento a partir de ahora porque Marina no ve con buenos ojos que haya contado algo así en un programa como este.

La pregunta ahora es, ¿sabrá Tania algo de todo esto? Aunque también sería interesantes saber si Jesús sabía algo, sobre todo ahora que ha decidido irse a vivir con su chica.