La cara de Ariana Grande incendia las redes con su última imagen viral: “¿Eres tú? No te había reconocido”

Ariana Grande fue noticia hace unos días por la recreación del icónico estilo que Jennifer Garner había llevado en la película El Sueño de mi vida. Sin embargo, la bola de esas fotografías virales ha seguido rodando y ha terminado en un debate totalmente inesperado para la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos). ¿Se ha hecho algún retoque estético en el rostro?

El precioso vestido de colores de Versace con el que la solista estadounidense quiso rendir homenaje al largometraje de 2004 incluso imitando el peinado de la protagonista Jenna Rink ha pasado a un segundo plano en el debate de por qué aparece la cantante tan diferente a sus últimas imágenes conocidas.

Las especulaciones, como decíamos, apuntan a un posible retoque estético pero las teorías también hacen referencia a la posibilidad del uso de algún filtro o a una sesión de maquillaje tan conseguido que ha cambiado las habituales facciones de Ariana Grande.

"Está rarísima", "No la había reconocido", "Ariana, ¿eres tú?", "¿Se ha hecho algún retoque?", "Se parece cada vez más a Madison Beer", "Vuelve a ser la de antes, por favor" o "me ha costado reconocerla" han sido algunos de los comentarios que diferentes seguidorxs de sus redes sociales dejaban en los comentarios de las publicaciones donde Ariana mostraba su nuevo look.

Pómulos, nariz, labios y barbilla parecen los puntos más diferentes a sus facciones habituales que hemos podido ver en estas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y pese a que en un principio pueda sorprender esta nueva imagen de Ariana Grande alejada de lo que nos tenía acostumbrados, está claro que también ha recibido elogios y cariño por parte de su fandom.

"Pues yo la veo hermosa", "No se ha hecho ninguna operación", "Está más espectacular que nunca", "Eres una diosa", "La belleza en persona", "Me encanta esta chica" o "Te queda genial esta nueva imagen" fueron otros de los comentarios que hemos podido leer en las redes sociales.

¿Y a ti que te parece la nueva imagen de Ariana Grande? ¿Crees que ha pasado por el quirófano para hacerse unos pequeños retoques pese a su juventud? ¿O eres de los que piensas que todo se debe a una sesión de maquillaje muy conseguida?