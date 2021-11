Estos son los 4 pilares del Inmunofitness, el estilo de vida que le funciona a Jesús Vázquez

Jesús Vázquez es uno de esos rostros de Mediaset por el que no pasan los años. O sí, pero para bien. Cada vez está mejor físicamente y eso no es producto de la casualidad. Vale que habrá algo de genética, pero estar tan estupendo lleva un trabajo y una apuesta por la vida sana. Concretamente, Vázquez apuesta por el Inmunofitness.

“Hay que mantenerse activo, por eso llevo un estilo de vida Inmunofitness. Cuido mi mente, cuido lo que como y me vacuno para prevenir enfermedades", confesaba a la web de Telecinco.

"Hago ejercicio todos los días. Hay que mantenerse activo y por eso llevo un estilo de vida Inmunofitness", añadía. Pero claro, habrá muchos que se pregunten en qué consiste esto de lo que habla. Pues atento porque se trata de un estilo de vida centrado en cuatro pilares básicos. Entrenar tu salud, cuidando tus defensas, ese es el objetivo.

Inmunización

Tenemos poca información sobre los temas de inmunidad, pero este estilo de vida lo considera un pilar fundamental y asegura que se puede entrenar. Eso sí, tiene que ser un médico el que te asesore sobre las medidas de prevención, entre ellas, la vacunación.

Alimentación saludable

No hay estilo de vida sano que no tenga como pilar fundamental la alimentación y en este caso no es diferente. Apuesta por la dieta mediterránea que tiene muchas ventajas además de la de proporcionar la energía que necesitamos para sobrevivir al día a día. Es fundamental para proteger el sistema inmune, tan importante para prevenir enfermedades.

Vida activa

Si la alimentación es fundamental en todo estilo de vida sano, el ejercicio físico, lo mismo. Pocos son los que discuten ya los beneficios de mantener una rutina en la actividad física. El sedentarismo tiene que ser cosa del pasado.

Mente sana

Últimamente se habla mucho de la salud mental y es que cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de cuidar este aspecto de nuestra vida. El estrés al que estamos sometidos con esta vida tan rápida y exigente no ayuda mucho, así que hay que intentar buscar espacio para detenernos y poder reconectar con nosotros mismos.