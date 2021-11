Tras su salida de ‘Secret Story’, Cynthia Martínez desvela su escalofriante pasado con los malos tratos

Cynthia Martínez empezó a ser popular tras su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa tras haber sido Miss Barcelona. Aunque lo que realmente la catapultó fue su relato de la infidelidad de José Antonio Canales Rivera. Había tenido algo con el torero mientras él tenía pareja. Tardó en reconocerlo, pero al final, tuvo que rendirse a las evidencias.

Volvieron a coincidir en Secret Story y parece que su relación mejoró hasta el punto de que Canales esté planteándose retirar la denuncia que había interpuesto contra ella. Ahora, incluso ha llegado a confesar que se ha sentido atraído por ella.

Pero ella tiene pareja y lo ha tenido muy presente en la casa, aunque sin desvelar su nombre. Una vez fuera de la casa y confesar que tuvo algo con un jugador del Real Madrid, ha contado algo mucho más impactante, fue víctima de malos tratos.

Ha contado en una entrevista con Lecturas que tuvo una pareja que la sometía a maltrato psicológico, verbal y físico y que ahora ha compartido porque quiere ayudar a otras mujeres que puede que estén pasando por algo parecido.

Una relación tóxica

Fue un momento en el que ella trabajaba en la noche porque estaba en la ruina económica y quería demostrar que podía vivir sola en la capital. “Conocí a un empresario, eso me dijo. Me ayudó a salir del agujero. Me vino mi príncipe azul y me agarré como un cangrejo. Todo muy idílico. Que si te compro un coche, que si te compro esto…y no solo eso, sino la atención que me daba, los mensajes que me enviaba", cuenta sobre unos inicios idílicos.

"Me fui de vacaciones con mis amigas y ahí empezó el machaque emocional. Me decía que eso era de fulana. Fui tragando y cuando me fui a vivir con él, empezó una historia bastante turbia", confiesa sobre el infierno que empezó a vivir.

"Me cogía del pelo, me daba patadas tirada en el suelo. No se lo conté a nadie, me daba vergüenza. Yo lo aguantaba todo. Yo se lo había dado todo, no entendía por qué me trataba así", asegura.

Todo empeora cuando Cynthia conoce a alguien que la hace sentirse de nuevo querida y guapa. La modelo llegó a pesar 50 kilos, diez menos de los que tiene ahora. “Me decía que parecía una gama de lo delgada que estaba”, relata, “no comía…me mantenía a base de donetes y refrescos”.

Así que, se le abrió el cielo cuando conoció a esta otra persona, aunque su chico se dio cuenta. “Ve que empiezo a salir y me encierra en casa", recuerda. El momento decisivo llegó cuando ella le amenazó con denunciarle a la policía. "Intentó cogerme, yo salí corriendo y llamé a los vecinos. Ellos llamaron a la Guardia Civil y se lo llevaron de ahí", explica. Y eso fue el final de una pesadilla.

Ahora vive una situación muy diferente. Está enamorada y en lo profesional le va todo mucho mejor.