Dwayne Johnson ya no quiere ser La Roca... ¡Quiere ser Bond!

Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores de acción más reconocidos en la industria de Hollywood pero el que fuera luchador sabe que la fama es efímera y que no resiste el paso del tiempo. Y pese a haber dado vida a personajes populares como el agente Hobbs de la saga Fast & Furious, Black Adam para Warner o Maui en Vaiana (Moana), el intérprete quiere dar el salto a un papel icónico.

Y es que La Roca ya no quiere ser La Roca y sueña con ser Bond, James Bond. Eso es lo que ha confesado durante la promoción de su más reciente proyecto cinematográfico, Red Notice, estrenado recientemente con Netflix. No se esconde y lo confiesa claramente: "Sí, mi abuelo era un villano de Bond en You Only Live Twice con Sean Connery. Fue muy, muy genial. Y me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond, pero no como un villano. Tengo que ser Bond".

Así contestaba a la pregunta de Esquire en el que recordaba que uno de sus antepasados ya participó en la franquicia del agente 007 al servicio de su majestad británica. Ahora a Dwayne Johnson le ha picado el gusanillo pero para intentar convertirse en el mismísimo James Bond.

Sería el primer actor estadounidense que lo lograría después de muchas décadas en las que el papel ha recaído en actores británicos o irlandeses. Esa es una de las razones por las que los rumores ya señalan a Tom Hardy, Idris Elba o Henry Cavill como candidatos más posibles para la futura entrega que recogerá el testido de No time to die (Sin tiempo para morir).

Dwayne Johnson quiere recoger el papel que dejará Daniel Craig tras 15 años interpretando el papel de un Bond que le ha exprimido física y psicológicamente.

Dwayne Johnson, en Red Notice

El actor acaba de estrenar Red Notice (Alerta Roja) y tiene en cartera el estreno de Black Adam a mediados de 2022. En una entrevista con nuestros compañeros de LOS40 Chile confesó algunos de los detalles de su último estreno: "Sí, creo que tengo algunas cosas en común con él. Creo que él vive a través de un código; Y yo tengo… no quiero decir que tengo un código similar, pero sí vivo y trato de seguir viviendo a través de un código. Y él tiene un código de ética que es importante para un hombre... y él también es muy guapo".

Su trama gira en torno a la cacería de los criminales más buscados del mundo (Gadot y Reynolds), quienes son perseguidos por un prestigioso agente del FBI encarnado por «La Roca».