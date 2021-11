La familia de David Guetta: el remix de Family contará con Sofía Reyes, Bebe Rexha, Iza...

David Guetta es un auténtico camaleón dentro de la música. No hay sonido dentro de la electrónica por el que no haya circulado el dj. El francés no pierde la oportunidad de buscar tanto el éxito comercial como propuestas innovadoras dentro del género, reivindicando así su amor por toda la escena musical. Y su nueva canción es buena prueba de ello.

Porque el DJ publicó la pasada semana la nueva versión de su sencillo Family. Un remix con el que el solista quiere profundizar en diferentes mercados contando con diferentes artistas que presente su voz junto a sus acompañantes: Bebe Rexha, Ty Dolla Sign A Boogie Wit Da Hoodie.

En Family, Sofía Reyes canta en inglés de forma mayoritaria. Sin embargo el tema tiene espacio para reivindicar el español gracias a un nuevo verso en el que "habla sobre la importancia de tener amigos cercanos que sean como una familia", según un comunicado de su oficina de representación.

Un tema cuya dimensión internacional queda fuera de toda duda ya que en él han participado Ty Dolla $ign, A Boogie Wit Da Hoodie, Bebe Rexha (para el mercado británico y estadounidense), la brasileña Iza, la italiana Annalisa y ahora la también mexicana Sofía Reyes. No será la primera vez que la cantante colabore con el DJ.

Hace ya algún tiempo estrenaron Pa la cultura junto con Human (X) en otro elenco irrepetible de voces. Ahora han vuelto a darse una nueva oportunidad y la suma de talentos van a dar forma a un hit espectacular que va a sonar mucho en estos últimos meses del año.

"A veces encontramos amigos que se convierten en familia y de eso trata esta canción. Compartir esta experiencia con David Guetta, Ty Dolla $ign y A Boogie With A Hoodie la hizo aún más especial" confesaba Bebe Rexha sobre el proceso de creación de esta colaboración que ha sorprendido a todo el mundo.

Dos semanas después del estreno de las diferentes versiones para los distintos mercados de este Family, la canción acumula cerca de 2 millones de reproducciones en sus diferentes audios.

"Nuestra familia está creciendo. Nueve artistas alrededor de todo el mundo están lanzando versiones locales de nuestra canción con Bebe Rexha, Ty Dolla $ign y A Boogie Wit Da Hoodie" escribía David Guetta en su perfil oficial en las redes sociales. ¡Ahora toca disfrutar de todas ellas!