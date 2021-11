Omar Ayuso o Sara Sálamo derretidos ante la la rotunda afirmación de Jaime Lorente sobre el futuro de su hija

Jaime Lorente está disfrutando de sus primeros días como padre. El pasado 7 de noviembre llegaba al mundo su primera hija, Amaia y desde entonces, está centrado en ella. Primero publicaba una foto con su pequeña en brazos tumbado sobre su pecho mientras presumía de ella delante de sus amigos.

Luego llegó el momento más tierno, el de piel con piel, cuando el padre se despoja de toda prenda que se interponga entre él y su bebé. Así le hemos visto en la foto que ha publicado durmiendo con su hija entre sus brazos.

Una imagen que ha despertado la ternura de muchos que reconocen en esta fotografía el amor incondicional que siente un padre hacia su hija. Y si la foto no fuera lo suficiente esclarecedora sobre el papel protector que va a ejercer el actor sobre su hija, ha querido dejar un deseo por escrito, o más bien una afirmación.

Afirmación contundente

“Serás una mujer libre”, dice de manera contundente. No sabe si de mayor será actriz, estilista, modelo, doctora o quién sabe qué otra cosa. Pero tiene claro que no va a permitir que nadie coarte su libertad, aunque antes o después tendrá que asumir que de momento no se puede entender más que como un deseo porque no se puede controlar el futuro ni las decisiones que toman los hijos.

Desde luego, con esa frase sienta las bases de su forma de entender la paternidad. Parece que va a educar a su pequeña en la igualdad, la libertad y la certeza de que los sueños se cumplen.

Como era lógico pensar, no le han faltado mensajes de apoyo y de cariño de algunos de sus compañeros de La casa de papel y amigos varios.