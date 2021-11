Lolita demuestra que no hay edad para poder presumir de piernas: “Eso sí que es #patanegra con #pedigree”

Lolita tiene 63 años y muy bien llevados, no hay más que verla. Y lo mejor de todo es que ella es consciente del cuerpazo que tiene y no duda en presumir de él. Una noche de insomnio ha tirado de piernas, y ya quisieran muchas.

“Buenas madrugadas, tarde, sí, me duermo y a veces me despierta la tos de esta bronquitis que se va marchando de mi cuerpo”, decía para justificar su post nocturno. Pero que nadie se preocupe porque ya está mejorando.

“Mi espalda más recta, ya mejor, aquí tirada enrollada en mi sábana, con mi conciencia tranquila, duermo mejor que hacía mucho tiempo, y con mis piernas al aire”, decía junto a la prueba que lo corrobora.

Unas piernas que alguna celebritie internacional seguro que no dudaba en asegurar. “Así duermo, estas piernas que me llevan ligeras a donde quiero llegar, con noticias profesionales que me alegran y que aún no puedo contar y soy feliz, a ratos, como todo el mundo, pero feliz, conciencia tranquila y feliz a ratos”, proseguía en su discurso.

Cosas de la noche que ya se sabe que en el silencio de esas horas es fácil dar rienda suelta a todo tipo de pensamientos. “La salud mejorando, con muchos proyectos en esta cabeza y mis piernas preparadas para andar caminos nuevos, gracias a la vida gracias al universo y gracias a dios, por todo lo bueno que tengo, buenas noches y feliz semana hay que empezarla no solo con buen pie sino con buenas piernas jajaha buenas noches a todos besos”, terminaba.

Piropos para las piernas

Y claro, no faltaban los piropos para esas piernas tan espectaculares. “Esas piernassss”, comentaba Manel Fuentes. “Esas piernas MARAVILLOSAAAAS!! Feliz de saberte feliz.❤️”, añadía Lydia Bosch. Y no han sido los únicos, sus seguidores se han explayado.

Eso sí que es #patanegra con #pedigree OLE!! 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

Esas piernas son de diosa!!!!!

Que envidia de piel hija.. 😍😘

Las piernas tan preciosas como tu mamá ❤️🥰😍😀😘👍

Que diosaaa con esas piernas 👌💜

Guapaaaaaa…. Con esas piernas hermosas !!!

Poco después empezaba a compartir alguna de esas buenas noticias. Se va de gira a Latinoamérica. “Miami nos vemos, el 16 de diciembre, vamos que no queda nada, Puerto Rico el día 12 y el 19 Santo Domingo olé olé y olé”, informaba.

Y ya tiene amigas que vayan a ir a verla. “Estoy en Santo Domingo el 19! 👏👏👏👏 me hoy mañana a rodar allí! Que maravillaaaaa! Te veré allí! Ole ole y ole ❤️❤️❤️❤️”, le decía Melani Olivares.