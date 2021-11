La imagen de la canción navideña de Ed Sheeran y Elton John nos deja una duda: ¿Dónde están sus pantalones?

La colaboración navideña entre Ed Sheeran y Elton John va a dar que hablar. Y mucho. Si el autor de Rocket Man ya tuvo una sarcásticas palabras hacia su 'partenaire' por filtrar información de su canción antes de tiempo, la primera imagen conjunta de ambos también va a hacer correr ríos de tinta.

Porque la fotografía promocional para el dueto de los dos artistas británicos nos deja una duda: ¿Dónde están sus pantalones? A Sir Elton nos cuesta más verlo al estar sentado en la banqueta de su piano pero las pierdas de Ed son el principal reclamo de su traje de Papá Noel. ¿O deberíamos decir Mamá Noel?

Traje de terciopelo rojo, botas altas (sin tacón) absolutamente fashion y unos muslos de infarto que nos llevan a una navidad de fantasía no apta para todos los públicos. Así lo ha entendido la mayor parte de sus seguidores en redes sociales que ya vaticinan la que se puede liar: "Mariah, van a por ti".

No sabemos si la colaboración entre Elton John y Ed Sheeran llegará a convertirse en un clásico navideño como All I want for Christmas is you pero de lo que no tenemos ningún género de duda es que los dos músicos han sacado su faceta más juguetona para dar vida a sus canciones (se hablaba de 3 temas navideños) y a la promoción de las mismas.

Hasta el mismísimo Pablo Alborán ha alucinado con el outfit de ambas estrellas igual que otros usuarios que comentaban: "Ver a Ed Sheeran luciendo piernas en un traje de Santa era algo que no sabía que necesitaba". Ni tú ni nosotros, amigo Instagramer. OMG.

Como decíamos, este puede ser un nuevo capítulo dentro de la curiosa relación que ambos mantienen. Hace unos meses, Sheeran desvelaba qué regalo le había hecho a Elton John: "Tiene un sentido del humor bastante macabro y puede comprarse lo que le de la gana, y como yo quería regalarle algo realmente original y tengo un amigo cantero, le compré un pene gigante de mármol. Se lo envié y había tallado ahí ‘felicidades, cabrón’. No tuve respuesta y estaba preocupado por si le había sentado mal, pero de pronto me llamó y me dijo que lo amaba".

Todo empezó años antes cuando Sheeran reconocía que "el peor correo que me ha enviado fue... un día que llegué a la aduana en Nueva York y tenía 17 nuevos correos de él y claro, me dije: 'Esto tiene que ser algo importante'. Todos eran vídeos adjuntos y descargué el primero, y sí, era muy raro. Muy, muy raro. Estaba en la aduana y si ya de por sí, sin ese tipo de vídeos, ya es muy difícil entrar en Estados Unidos… me tuve que poner como loco a borrarlos todos".

Ahora que su amistad ya está a prueba de guarradas, ha llegado la hora de colaborar musicalmente: "Elton me llamó el día de Navidad para decirme Feliz Navidad. En realidad Elton me llama casi cada día. Me dijo que Step into Christmas estaba en el 6 del Top 10 de la lista de singles y que quería hacer otra canción navideña y que si quería participar en ella. En un principio no me emocionaba la canción poer poco a poco me fue persuadiendo. No sabes si vas a estar aquí mañana. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Tal vez no esté aquí mañana. ¿Por qué debía perderme esa oportunidad?"