Britney Spears celebra su nueva vida bebiendo su primera copa de champagne en 13 años y ¿buscando otro hijo?

"Es uno de los días más felices de mi vida". Britney Spears recuperó el pasado viernes su propia custodia después de 13 años de lucha personal y posteriormente jurídica conta su padre y este echo, tal y como ella aseguró a sus fans y era de esperar, la hizo tremendamente feliz.

La cantante estadounidense ponía fin así a una etapa de su vida que empezó en 2008, un momento en el que sus padres —ella misma ha asegurado que su padre, Jamie Spears, es la cabeza de turco pero que fue su propia madre, Lynne Spears, quien instigó a su ya exmarido a hacerlo—decidieron acudir a la Justicia para reclamar la justicia de su hija, a quien consideraban incapacitada para cuidar de sí misma debido a que tenía problemas con el alcohol, el sexo y las drogas. Y ahí empezó la batalla personal y después la judicial. Durante los siguientes años Britney luchó por recuperar sus derechos como mujer adulta, incluido el de tener hijos.

Poco a poco sus reclamaciones saltaron de lo privado a lo público y provocaron el nacimiento del movimiento #FreeBritney, una oleada de apoyo popular que cogió fuerza en 2019 después de que se hiciesen públicas varias acusaciones relacionadas con la salud mental de la artista y su ingreso en un centro psiquiátrico y que con su presión consiguieron que el pasado mes de agosto su padre renunciase a ser el tutor de la autora de Toxic y Baby one more time.

Pero ahí no acabó todo. En ese momento un contable designado por el equipo de Spears pasó a ser el gestor temporal de las finanzas de Britney hasta que finalmente, el 12 de noviembre se celebró la vista que le devolvió ala cantante todos sus derechos. "Qué fin de semana tan increíble... ¡Me he sentido como si estuviera en una nube todo el tiempo! De hecho, anoche me tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Quiero decir, creo que después de 13 años ya había esperado lo suficiente", confesó la artista después de haber empezado una pequeña luna de miel festiva que no acabará al menos ,hasta que el próximo 2 de diciembre celebre su cuarenta cumpleaños.

Nueva música y ampliación de familia

Pero además de volver a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, Britney también parece tener planes que afectarían a su vida personal y profesional. La cantante podría estar, según apunta TMZ, pensando en sacar nueva música con la que poner fin a cinco años de silencio. Además, según ella misma ha indicado a través de las redes sociales, está pensando en tener otro bebé, por lo que no sería de extrañar que próximamente anunciase que está embarazada de su tercer hijo.

Por ultimo, Britney también ha posteado una foto de dos gatitos pequeños acompañada de un mensaje el que expresa que siempre ha querido tener una mascota felina. ¿Será este el momento en el que la artista sume a un nuevo miembro animal a su familia?