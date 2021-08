Cristina Pedroche se enfrenta a uno de sus mayores miedos y comparte una espectacular foto para demostrarlo

Basta echar un vistazo al muro de Cristina Pedroche en Instagram para comprobar lo mucho que está disfrutando en Menorca donde está pasando sus vacaciones junto a su marido, Dabiz Muñoz.

“En busca de mar, montaña, sol, playas, paz, buena gente y buena cocina… aterrizado en Menorca con mi sirena vallecana❤️❤️❤️ !!!!”, escribía él a su llegada a Baleares.

Parece que están encontrando todo aquello que les hace felices y el mar, sin duda, es uno de los protagonistas. Hemos visto todo un escaparate de bikinis de la colaboradora, pero hay algo que no es habitual en ella.

Son pocas las fotografías en las que podemos verla dentro del agua. Es más habitual verla en la borda de un barco, de una tabla de paddle surf o, incluso en el cuarto de baño, pero, ¿por qué no suele bañarse en el agua del mar?

Hace unos días la veíamos intentando imitar una pose muy de influencer dentro del agua. Eso sí, con la cabeza siempre fuera del agua. Una fotografía imposible. “Me gustaría entender cómo la gente sale tan guapa y favorecida cuando se hacen esta foto. Esto es lo mejor que me ha salido a mí. ¡Ni una!”, escribía.

En seguida había otras amigas que se sumaban a su reflexión.

Andrea Duro: Yo estoy igual que tú… mí no entender 🤷🏼‍♀️

Tamara Gorro: Me quedo con las ultimas amiga jajajajajajjaj

Nagore Robles: Me pasa igual😂😂😂

La Condesa: No quiero meter zizaña pero la culpa es del fotógrafo

Itziar Castro: Fan de tu cara en la última

Superando miedos

Ahí no ha quedado la cosa, porque ha habido una foto más en el agua, algo poco habitual en ella. Y ha explicado por qué. “Superando miedos…Quien me conoce de verdad sabe que muy poquitas veces meto la cabeza en el mar, me da pánico. Pero estas vacaciones han sido diferentes en muchas cosas❤️❤️”, confesaba.

Parece que ha logrado superar ese miedo al agua y hay una fotografía que lo demuestra. Una imagen que, por cierto, a algunos les ha hecho recordar la mítica portada de Nirvana con un niño flotando en el agua.

Y sí, por si alguno lo ha dudado tras un vistazo rápido. Cristina Pedroche lleva el bikini puesto.