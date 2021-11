‘Secret Story’: Tom Brusse visitará la casa después de que Sandra Pica haya hablado de él en la casa

Este jueves no veremos a Jorge Javier Vázquez al frente de Secret Story sino que será Carlos Sobera el que ocupe su puesto hasta que pueda volver. Y promete ser una gala de infarto. Para empezar, está pendiente la expulsión de Isabel Rábago o Cristina Porta. Cualquiera de las dos será una gran pérdida, aunque ahora mismo, la expulsión de la periodista deportiva nos dejará en el aire la carpeta con Luca Onestini.

No será el único suceso que nos tenga en vilo ya que, una vez más, los concursantes tendrán que enfrentarse a las nominaciones, cada vez más complicadas. Eso después de haberse disputado el juego de inmunidad en el que, en esta ocasión, tendrán que encontrar el globo premiado en una sala repleta de ellos. Promete dejarnos buenos momentos.

No olvidemos que también está pendiente el tema de los secretos. Hay pendiente un cara a cara entre Julen e Isabel. Si el chico acierta será el que más esferas acumule, 11 en total. Ahora mismo es Isabel la que se sitúa a la cabeza con 9. Le siguen Gemeliers y el propio Julen con 2 y Luis, Sandra y Luca tienen una cada uno.

Visita inesperada

Y sí, habrá visitas inesperadas. En esta ocasión, esperamos con ganas la entrada de Tom Brusse. Habrá que ver la cara de Sandra y Julen cuando aparezca por la casa. El francés llega justo después de que ella haya hablado de él. Parece que ha encontrando hueco entre bolo y bolo.

Recordemos que Tom y Sandra se conocieron en La isla de las tentaciones. Ella hizo muy bien su papel de tentadora y logró separarle de su novia por aquel entonces, Melyssa Pinto. Luego, cuando él se fue a Supervivientes, ella voló hasta Hondduras para decirle que lo suyo se había acabado, y es que Julen había aparecido en escena. Aunque lo de Sandra y Julen no acabó de cuajar, hasta que se reencontraron en la casa donde parece que han encontrado un nuevo punto de conexión.

Sandra asegura que tiene una conversación pendiente con Tom, pero que ha dejado el rencor en la casa y se queda con lo bueno. En cuanto a si la está apoyando desde fuera, le da un poco igual.

“Me es indiferente, quiero una conversación para que se quede todo zanjadísimo, no quiero salir de aquí y seguir arrastrando algo de hace meses", le contaba a Miguel Frigenti. "Es como un borrón y cuenta nueva, no es como que él no exista en mi vida, pero si quiero una conversación a buenas, pero de adultos", añadía.

Así que esta noche podremos ver esa conversación, entre muchas otras cosas.