Aurah Ruiz muestra su cuerpo tras ponerse glúteos nuevos: “No es algo de mucho agrado de ver”

Hace una semana Aurah Ruiz nos relataba su operación de glúteos. Entró en la clínica a las cuatro de la tarde y a las diez y media de la noche estaba en su casa. Todo había ido bien y según lo planeado. La verdad es que, según lo contaba, parecía que había sido una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias.

Pero hay que ser honestos, y este tipo de intervenciones no son tan fantásticas como ella quiso hacer ver. Esta semana ha explicado que cuando grabó el vídeo estaba todavía bajo la influencia de la anestesia. “Estaba ida, no me dolía nada y lo pinté todo super bonito”, reconocía, “pero no les voy a engañar y voy a explicarles un poco cómo es el postoperatorio porque no es sencillo, es bastante ‘trágico’ para mí”.

Ha tardado una semana en estar presentable y volver a maquillarse y peinarse. “Llevo una semana encerrada en mi casa, salí una vez e hice maniobras para ir a la peluquería a lavarme la cabeza”, expresaba para que nos hagamos una idea de lo que ha sido el postoperatorio.

Un postoperatorio complicado

Su intervención consistía en quitar la poca grasa que tenía en la parte exterior de la zona de las caderas para ponerla en los glúteos. “Estoy super contenta, pero me dijeron que tenía que estar un mes sin sentarme”, admitió, “y si puedes dos, mejor”.

De no seguir las instrucciones, su culo podría deformarse. Tiene que dormir boca abajo y eso le está dando problemas en el lumbago. Además, ha dejado de disfrutar de la comida porque le toca hacerlo de pie. No puede conducir ni sentarse y de ahí que se haya quedado encerrada en casa.

Con esta situación se está planteando cancelar su fiesta de cumpleaños este fin de semana.

Las pruebas de la intervención

Una cosa es escuchar el relato de su posoperatorio y otra cosa es verlo. Aurah no ha dudado en mostrar cómo se encuentran ahora mismo sus piernas. Las hemos podido ver completamente llenas de moratones. “No es algo de mucho agrado de ver, pero sí es verdad que no duele tanto como parece”, aseguraba.

Ha anunciado que cuando esté mejor enseñará el resultado final y ha confirmado que si tuviera que pasar otra vez por lo mismo, lo haría, a diferencia de lo que le sucedió con la lipo abdominal que, según ella, “me mató, lo pasé bastante mal”.

Parece que le ha cogido el gusto a esto de pasar por quirófano, ¿qué será lo próximo?