Lee Eye, nueva sensación de trap y R&B: “No permito que alguien me diga que no puedo hacer algo por ser mujer”

No cabe duda de que los géneros urbanos procedentes de Latinoamérica están en auge en España. Una de las últimas artistas en apuntarse a esta tendencia es Lee Eye, la revelación del trap y R&B que llega desde Colombia.

La joven artista, de nombre Valeria Castro, ha estado por primera vez en España mientras prepara su próximo álbum: Perreo Sad. Hemos podido charlar con ella de este trabajo, sus inicios en la música y su fortaleza como persona y como mujer.

Pregunta (P) ¿Como estás? ¿Qué tal ha ido tu primera vez en España?

Lee Eye (R): Muy bien, muy loco todo. Ha sido genial. Ha sido la primera vez que salía de mi país. Fue muy extraño todo. No me esperaba que fuera tan bueno, con tanta gente apoyándome. Muy contenta, no sabía que aquí estos géneros eran tan bienvenidos.

P: Es la primera vez que vienes a España... pero tienes relación con nuestro país, ya que firmas una canción en la banda sonora de la serie Vida Perfecta.

R: Cosas que pasan por ahí que no entiendo (risas). Me alegro mucho de que mi música pueda encajar en estos lugares. Yo nunca pensé que pudiera pasar. Cuando empecé a hacer música, no pensé que pudiera hacer plata con ella. Ahora pasan cosas que no estabas planeando. Qué chévere que cualquier persona pueda estar interesada, esta es una serie de señoras y me encanta.

P: ¿Fue también inesperado cuando empezaste? ¿Cuál es la historia de tu nombre?

R: Fue inesperado, sí. Ha sido muy inesperado todo. Mi nombre es por la forma del ojo... estaba buscando un nombre cuando empezaba en la música, porque no me podía llamar Valeria. Como siempre me dicen que tengo los ojos achinados... Lee Eye. Ahora casi nadie me llama Valeria, me llaman Lee.

P: Tu primer EP tuvo éxito, pero el segundo, con la canción Gata, te sirvió para despegar: tiene millones de reproducciones.

R: Fue loco, yo no esperaba que fuera tan bien. Pensé que otras canciones podrían tener más éxito. Gata me sorprendió, aunque me gustaba mucho. Así que genial que tuviera ese recibimiento una canción que tiene una intro de 1 minuto, que es superlarga. Yo creo que lo adelantaría. Creo que mis fans lo adelantan (risas).

Lee Eye - Gata (Lyric Video)

P: ¿Tienes libertad para componer lo que quieras?

R: Sí, yo hago lo que quiero y que pase lo que tenga que pasar. Soy libre e independiente para hacer lo que quiero.

P: Háblanos de tu próximo álbum, Perreo Sad: ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Por qué este título?

R: Es como una buena manera de superar algo. De pronto no te hundes tanto en la música triste, sino que te animas un poco a pesar de lo que sientes... Me encanta, no sé cómo ha salido, me inspiré mucho en Bad Bunny. Pienso que me gusta un perreo, hay canciones que me gustan que son comerciales, pero otro tipo de perreo que no es lo mío, muy repetitivo... Encontré un beat con un golpe suave y ahí dije, este es mi tipo de perreo. Fue como una tusa de lo que pasaba en el amor.

P: Veo que tiene un componente muy personal..

R: Siempre intento poner lo que siento. Me gusta desahogarme, es la manera más fácil de hacerlo. Perreo Sad es mi nuevo bebé, yo lo amo. Esa mezcla... luego voy a hacer otras cosas distintas que les van a gustar.

Lee Eye - Ya No Quiero Na (Official Lyric Video) Prod Prodbyjo

P: Tus letras son muy directas, no te cortas un pelo. ¿Qué mensaje quieres transmitir con tu música?

R: Hay muchos mensajes. Cómo me siento, a veces quiero que la gente haga lo que yo quiero... No es que quiera transmitir un mensaje específico, sino lo que siento a través de los ritmos. Pero sobre todo hacer lo que me gusta. Lo disfruto mucho cuando escribo una canción y me sale superbonita, pero otras veces es superfrustrante.

P: En tus redes se menciona el feminismo y el empoderamiento.

R: Yo creo que soy yo, aunque yo soy feminista en mi ser. Soy muy peleona, es difícil llegar conmigo a un acuerdo. No voy a dejarme pasar por encima. No permito que alguien me diga que no puedo hacer algo por ser mujer, soy muy fuerte.

Cómo mi mamá me educó. Ella siempre fue muy fuerte también. Siempre me dijo que como mujer tenía que ser fuerte. Yo siento que el feminismo viene de ahí.

P: ¿Sientes que con la música tienes cierta responsabilidad para cambiar la situación de la mujer y el evidente machismo que existe?

R: No lo sé, no creo que un asesino o abusivo escuche una canción y piense que tenga que cambiar. En Latinoamérica también pasa mucho, están en todos lados. Es algo más de educación, de psicología... Si las mujeres les pasa algo lo mejor es que hablen y que las puedan ayudar. Yo nunca he estado así. Solo una vez que me pegó un chico, y yo le pegué. Me fui y nunca más. Pero sí hay chicas que no pueden hacer esto. Así que hablarlo y no tener miedo. Ellos deberían tener miedo. Es triste tener que hablar de esto, pero hay gente muy loca.

P: Con tu fortaleza igual ayudas a otras mujeres.

R: Mi hermana me dijo que había un chico molestándola y no decía nada, yo habría peleado en su posición. Eso de ser sumisa y te te sigan molestando... Ella estaba superconfundida con la actitud que hay que tomar en esta situación. Sumisa, nunca. Alguien que ve sumisión ve que te puede hacer daño. Siéntete fuerte, las personas no pueden molestarte así.

P: ¿Cómo definirías tu música? ¿Qué influencias tienes?

R: Una fusión de varias cositas. Me gusta mucho mezclar el R&B con rap o el perreo con trap... es una receta que queda muy rica. También me gustaría probar con el afrobeat. Me gusta mucho explorar.

Sobre mis influencias... Residente me gusta mucho. Rihanna también me encanta, Nathy Peluso, Cardi B, ASAP Rocky y muchos más.

P: ¿Veremos alguna colaboración pronto?

R: Hay una chica en España, Simona, que es buenísima, es de Argentina, tienen que escucharla, vamos a sacar un temazo juntas. También estuve con La Santa y ahora acabo de estar con Los Petit Fellas, también colombianos.

Y si pudiera escoger a cualquier artista para colaborar sería Bad Bunny... y de España me gusta mucho Rels B.