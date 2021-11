Adele, Christina Aguilera, Ptazeta y Marlena llenan de Girl Power las novedades musicales

Todos deseamos la llegada del viernes, no solo porque el fin de semana nos saluda, sino porque podemos escuchar la lista de las novedades musicales de la semana de nuestros artistas favoritos. ¡Ya están aquí!

Y es que si el pasado 12 de noviembre fueron Rosalía, Taylor Swift, Silk Sonic y Dani Martín algunos de los que nos deleitaron con su nuevo repertoiro, ahora llega el turno de otro elenco de artistazos. ¡Dale al play y disfruta!

Viernes 19 de noviembre

Adele - Oh My God. El nuevo disco de Adele ya está aquí. La británica ha presentado 30 con un repertorio musical de lo más variopinto. Aunque escuchamos alguna que otra balada, la artista también nos regala canciones pop como es Oh My God. En ella, la artista habla de la libertad que siente para amar a la persona que ella quiere.

Christina Aguilera - Somos Nada. La artista sigue avanzando los sonidos de su álbum en español. Después de presentar Pa' Mis Muchachas, llega con una preciosa balada que habla de una historia en la que la relación de amor entre dos personas se dificulta, pero no pierde la fe en ella.

Ptazeta, Juacko - Home. Si querías ritmos urbanos, la artista canaria llega para cumplir tus deseos. Con el flow que le caracteriza, nos regala este tema en el que habla de sus raíces y de lo orgullosa que se siente de ellas. Como en casa, en ningún sitio.

Marlena - Muñequita De Cristal. Ana y Carolina estrenaron este jueves en exclusiva su nuevo tema en LOS40. Muñequita De Cristal aborda la fragilidad y una vuelta a la infancia que nos recuerda a esa zona de confort y refugio en el que éramos felices. Su videoclip llega cargado de colores.

Leiva, Elsa y Elmar - Flecha. El madrileño se prepara para el lanzamiento de su álbum Cuando Te Muerdes el Labio el próximo 3 de diciembre. Después de presentar numerosos avances, se ha atrevido con un nuevo junto a Elsa y Elmar. Con unos toques funk y soul de los 70, estos artistas hablan de una historia de amor que se acaba y debemos dejar ir.

Anuel AA, Myke Towers, Jhay Cortez - Súbelo. Con estos tres artistas en los créditos de una canción, nada podía salir mal. Se unen en un tema de ritmos urbanos imparables que ya apunta a convertirse en la protagonista de todas las fiestas.

Wos, Ricardo Mollo - Culpa. El argentino ha estrenado su nuevo álbum Oscuro Éxtasis, y entre su amplio repertorio se encuentra Culpa. Es una canción con una base de instrumentos de todo tipo en el que ambos artistas hablan de los momentos oscuros que protagonizan algunas etapas de sus vidas.

Trueno - Dance Crip. Otro argentino que está triunfando es Trueno. El rapero nos he llevado de vuelta al hip-hop de los 90 con su nuevo tema. En él viaja hasta sus raíces para presumir de ellas y dejar claro que sin su familia y amigos, no hubiese conseguido el éxito.

Marlon - De Perreo. Con una fusión de sonidos tropicales y pop/rock, la banda asturiana llega con una canción cargada de buena energía que nos invita a bailar en la pista de baile.

Alesso - Somebody To Use. Esta semana también han llegado ritmos dance para levantarnos a todos de la silla. Y lo ha hecho uno de los mayores DJs del panorama. Alesso nos deleita con una canción de sonidos dance imparable.

Sofía Ellar - Fama. Sofía Ellar (o Mademoiselle Madame) presentó el pasado 17 de noviembre en los Cines Callao su nuevo proyecto. Entre ellos incluye esta canción que formará parte de su disco Libre. Con unos sonidos más oscuros, la artista presenta este nuevo contenido musical para hacer un experimento social y demostrar que el arte es libre.

Otros de los artistas que nos deleitan con sus hits esta semana son Juan Magán con Vamo' A Beber, Lennis Rodríguez y Dj Sammyto con Pura Candela y Kanye West y André 3000 con Life Of The Party.