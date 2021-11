El actor y humorista Edu Soto y Coque Malla, una colaboración en camino

David Marqués, el guionista de Campeones y director de películas como Dioses y perros, acaba de terminar el rodaje de En temporada baja, su séptimo largometraje. Cuenta con un reparto de lujo que incluye, entre otros, a Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla, Fele Martínez, Ana Milán, Marta Belenguer, Nacho Fresneda o Vanesa Romero.

Es la historia de cuatro amigos que no están pasando por su mejor momento y se ven obligados a vivir en un camping durante todo el año.

“Ha ido muy bien, ha ido fenomenal. La verdad es que ha sido un lujo compartir rodaje con reptiles como Coque Malla o Fele Martínez, unos compañeros que hemos hecho una piña muy bonita. Ahora estoy preparando la canción para la película, que me la ha encargado el director y estoy muy ilusionado con eso”, nos contaba Edu Soto sobre el proyecto.

El actor se va a encargar del tema central de la película y es que parece que tienes proyectos musicales en mente. “Yo tengo una banda con mi mujer y mis cuñados que son todos músicos que se llama Welcome Lenny, todavía no ha salido. En enero vamos a sacar nuestro primer single con Casa Limón y como David Marqués lo sabía me dijo, ‘ostia, ¿por qué no me haces el tema?’”, explicaba.

Banda sonora

Parece que eso de ponerle música a una de sus películas, lejos de ser complicado, es más bien todo lo contrario. “No es nada complicado porque como he estado currando en la película, sé perfectamente el aire y lo que debe expresar esa canción. Cuando David me lo dijo, cogí el ukelele, porque me gusta componer con ukelele, y en una hora tenía el esbozo de la canción. Ha ido rápido porque acabo de rodar toda la película y está a flor de piel”, admitía.

En el rodaje de la película ha coincidido con otro gran músico y actor, Coque Malla. “Ha sido maravilloso trabajar con Coque Malla, es la típica persona que no conoces, pero que sigues por Instagram, sigues su carrera y te cae bien y dices, ‘joder, qué tío, qué artista’ y, de repente, te dice el dire que está en el reparto y dices ‘qué alegría’. La realidad ha superado, incluso, mi imaginación. Es un tío maravilloso, muy cercano y el que, si el director no me ha engañado, participará en la canción”, avanzaba.

Así que es más posible que el año que viene escuchemos esa colaboración entre Edu Soto y Coque Malla. “Se la habían encargado a él, obviamente, pero se ve que no podía por fechas porque la querían para ya, y le dijo, ‘pues se la pediré a Edu’ y le dijo, ‘pues si quiere que cante con él algo…’. Y claro que le voy a tirar con dardo venenoso, le voy a decir, ‘vente pa’ca y ponme tu voz y guitarra’ y espero que al final sea una cosa de todos”, nos contaba.

Ya han podido ir practicando en el rodaje, aunque han hablado más que cantado. “Hubo un momento que un poco empezamos a cantar una canción cubana. Había otro actor, Eric Francés, que empezó a cantar y nos sumamos ahí y hubo un momento como de canción. Pero la gran mayoría del tiempo fue de charla. Estábamos en un camping en Valencia, era octubre, pero todavía hacía solazo, camiseta corta y estábamos como unos domingueros compartiendo conversaciones muy absurdas y muy divertidas y nos lo pasamos genial el cuarteto de protagonistas”, recordaba.

Nuevo grupo musical

En cuanto a su proyecto musical, recurre a Beirut o Divine Comedy para intentar explicar lo que podemos esperar. “Ese aire con muchos músicos, con muchos momentos instrumentales, donde la canción respira mucho, muy cinematográfico”, expresa.

“Este rollo de medio crooner, cantando en inglés, con mucha música instrumental. Mi chica es violinista, mi cuñado es pianista de jazz, mi cuñada, violinista también. En los temas hay quinteto de cuerda, tres vientos, dos guitarras, piano, ukelele, es una barbaridad”, asegura ilusionado con el proyecto.

“He tenido varias bandas, pero digamos que esta es la vez que estoy más cerca de un resultado que es el que yo tenía en mi cabeza durante mucho tiempo. Muchas veces te vas perdiendo por el camino y no sabes llegar a lo que realmente te gusta o te apetece hacer. Con el respaldo de Javier Limón, hay otra confianza”, expresaba.