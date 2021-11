El misterioso tema inédito que Eric Clapton grabó para James Bond

No sería muy descabellado hablar de un subgénero musical que es el de las canciones que forman parte de la banda sonora de las películas de James Bond. Desde la interpretación de Sean Connery en Dr. No en 1962 hasta el estreno de No time to die con Daniel Craig, los temas que han acompañado las aventuras del agente británico se han convertido en seña de identidad de los largometrajes.

En el terreno musical, desde Linda y Paul McCartney combinados para Live and Let Die hasta el tema de Billie Eilish llamado No Time to Die, la lista de temas es cada vez mayor, y artistas como Tina Turner, Madonna o Sam Smith cuentan con canciones que se pueden escuchar en las películas. Sin embargo, hay algunos artistas que, a pesar de intentarlo, no llegaron a aparecer en ellas.

Uno de ellos es el ahora más que cuestionado artista antivacunas Eric Clapton. Según publica Farout Magazine, el legendario guitarrista estuvo a punto de aparecer en los créditos de Licencia para matar, una de las películas más icónicas del agente secreto, protagonizada por Timothy Dalton en 1989. En ella, el agente 007 se infiltraba en una banda de narcotraficantes que traficaban con iguanas. Al tono de la película le habría venido bien un arsenal de riffs de guitarra propio de Clapton.

Sin embargo, fue Gladys Knight, la emperatriz del soul, la que finalmente obtuvo el visto nuevo para el tema. Y, hay que decirlo, este reemplazo de última hora dio como resultado uno de los mejores temas de la franquicia Bond. License to Kill demostró ser un éxito, pero ¿por qué se rechazó la propuesta de Eric Clapton?

Los actores Timothy Dalton y Carey Lowell, en una escena de 'Licencia para matar', película dirigida por John Glen en 1989. / Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Da la casualidad de que el compositor de Bond, John Barry, se vio obligado a pedir una baja médica poco antes de que se estrenara la película, y otro compositor, Michael Kamen, ocupó su lugar. A partir de ese momento, comenzaron a crear una pieza en la que la improvisación del músico tendría un papel muy importante. El tema se grabó y se envió a los productores encargados del proyecto. Después de dos semanas, llegó la noticia de que querían otra canción como tema y se lo encargaron a Gladys Knight and the Pips, y destruyeron la pista que se había propuesto con Clapton a la cabeza.

La razón por la que ese material no ha visto la luz es porque las partes terminaron de forma amistosa, y los compositores iniciales también obtuvieron su parte del dinero presupuestado. Eso sí, no se conoce el paradero del vídeo que se grabó con la canción.

"¡Ese vídeo es ahora el Santo Grial de los aficionados a Bond y quien lo encuentre verá la luz dorada!", dice uno de los compositores al respecto. "Nadie sabe dónde está el video. La única persona que pensé que conocía, Michael Kamen, falleció, así que el secreto se ha ido con él".

Eric Clapton - Theme from a Movie That Never Happened

Con Bond por el medio, siempre es posible dar un giro final. Buceando en las profundidades de YouTube hay una pieza instrumental de Clapton con un aroma que recuerda mucho a los filmes del agente secreto. Añadiendo un toque de credibilidad al caso, Clapton colaboró tiempo después con Kamen para la canción de la banda sonora de Al límite, película protagonizada por Mel Gibson, que tiene además una estructura muy similar a la que aparece en ese vídeo. ¿Casualidad?