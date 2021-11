‘La isla de las tentaciones’: Impresionante plan de fuga de las chicas que creen escuchar voces de los chicos

La villa de las chicas anda muy revuelta en La isla de las tentaciones tras haber vivido su primera hoguera. Hubo lloros, decepciones y muchas ganas de reencontrarse con sus chicos para preguntarles qué estaba pasando. De ahí que su obsesión por verse cara a cara vaya en aumento.

Tanto que mientras estaban en su villa llegó un momento en el que decidieron irse a la cama. Fue entonces cuando Gal.la empezó a escuchar música de lejos y pensó que los chicos andaban cerca.

Salieron al jardín y empezaron a escuchar voces a lo lejos que les llevó a deducir que la villa de los chicos estaba más cerca de lo que podían haber sospechado. “Ese es Darío”, fue la frase que escuchó Zoe y le sirvió para sentenciar que los chicos andaban cerca.

“Yo no estoy loca”, les aseguraba a sus compañeras que andaban dubitativas ante sus suposiciones. En El debate de las tentaciones hemos podido ver los 12 minutos que dura el plan de fuga de las chicas tras darse cuenta de que, evidentemente, los gritos que escuchaban de lejos eran los de sus chicos… o eso creían.

En busca de sus chicos

Fue entonces cuando comenzó su carrera a los límites de su villa para intentar vislumbrar desde la distancia la otra villa. Era de noche y no veían y seguían las dudas. “No son porque nuestros novios son más guapos”, dice una de ellas. Y sus compañeras, incrédulas, le preguntaban si realmente había logrado verles.

“No tiene sentido que una casa esté al lado de la otra y suenen las alarmas y no se oigan entre ellas, no tiene sentido”, reflexionaba Sandra.

“Yo veo ahí un chico moreno bajito que no me cuadra con nadie”, aseguraba Gal.la. Las dudas sobre la identidad de sus vecinos cada vez eran mayores. Les hacía dudar que habían escuchado el nombre de Darío.

Pese a todas las dudas Zoe no dejaba de repetir que ella se quería ir a ver a su novio. Gal.la insistía en lo mismo, tenía la necesidad de ir a ver a Nico.

Rosario es la primera en abandonar el plan, asegura que no le hace entiende que lo estén pasando tan mal cuando ellos, a tenor de las alarmas que han sonado en la casa, lo están pasando a lo grande. Un comentario que no le gustó a Zoe y que desencadenó una buena discusión entre ellas.

El miércoles veremos en qué quedó la cosa. Parece que lo de Melyssa Pinto en busca de Tom Brusse va a quedar en una anécdota.