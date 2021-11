“Quiero amor, estoy cariñosa”. Esa es la frase que pronunció Tania cuando, después de darse un buen atracón en la comida, decidió acurrucarse junto a Zoe en el sofá de su villa en La isla de las tentaciones.

“Estás cariñosa, ¿eh?”, le preguntaba a Tania uno de los solteros. “A mí después de comer siempre me gusta una siestita así”, explicaba ella. “Cuidadito porque Zoe ahí, está…”, sugería otro de los chicos que también estaba recostado en el sofá.

“Yo yo soy muy liberal”, afirmaba Tania mientras su compañera le hacía cosquillas en el pecho entrando al juego. “Con la excusita del dedito, pero…”, añadía otro de los que andaba en la sobremesa.

Y entre jueguecitos con la lengua y risas varias, el soltero admitía que “tú tendrías antes algo con tu compi que con uno de los solteros”. “Yo creo que también”, le daba la razón la novia de Alejandro.

“Sé que me lo pasaría bien, nos partiríamos el culo teniendo algo entre nosotras”, aseguraba Zoe que no descarta la posibilidad y deja una puerta abierta a que algo así pudiera ocurrir.

La reacción de Alejandro

Lo que no tenemos claro es cómo se tomará Alejandro estas imágenes. Recordemos que cuando Josué comentó con sus compañeros que Zoe es bisexual, él se quedó preocupado por si pudiera suceder algo entre ella y su novia.

Tal vez, ahora que anda con la mosca detrás de la oreja, no se tome demasiado bien estas imágenes o, quizás, como todavía no ha pasado nada, tan solo le pongan todavía un poco más nervioso.

Y es que, está claro, que la separación entre parejas no la están llevando todos igual. No hay más que ver el plan de fuga que trazaron las chicas para ir al abordaje de la villa de sus chicos. De momento, ellas no parece que hayan encontrado feeling entre sus solteros, todo lo contrario de lo que hemos visto en la otra villa.

Quizás, el soltero que está por llegar, cambie un poco las cosas y en lugar de que las chicas se planteen liarse entre ellas, pongan sus ojos en la nueva tentación.