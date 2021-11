No llevamos muchos programas de La isla de las tentaciones 4, pero sí los suficientes para darnos cuenta de que la más emocional y dramática es Zoe. Vive las cosas que suceden con mucha intensidad y eso no es fácil de asumir por todas sus compañeras, especialmente por Rosario.

Ambas han protagonizado un fuerte enfrentamiento tras el plan de fuga que las chicas perpetraron para intentar llegar a la villa de sus chicos. Rosario es de las que no está por la labor y prefiere vivir el programa, ajena a lo que sucede allí, al contrario que el resto de sus compañeras.

Eso las llevó a discutir de una manera bastante acalorada, tanto que Zoe no dejó de pedir disculpas una y otra vez una vez más calmada. Aun así, son muchos los colaboradores de El debate de las tentaciones que han cargado contra ella.

Pullas en la pareja

Sin embargo, Sandra Barneda ha intentado echarle un cable: “Ha estado todo el rato diciendo 'lo siento', 'lo siento', 'lo siento’".

Una defensa a la que ha respondido Nagore Robles. "¡Es que a mí que me digas siete veces lo siento… no lo sientes, no me vale!", decía. "No, si ya lo tengo comprobado", se reía Sandra mientras sonaba la alarma en plató. No olvidemos que ambas son pareja y, a veces, les resulta imposible no sacar en plató esa complicidad que las une.

"Ya te la devolveré, ya", ha asegurado la vasca entre carcajadas mientras las personas que había en plató no dejaban de aplaudir. "Te voy a decir una cosa, si Rosario es combativa, no sabéis cómo soy yo", añadía.

Pero había que continuar con lo que pasa en la isla. "Bueno después de la tormenta: ¿Llega la calma o no llega la calma?", decía Sandra sin poder contener la risa. "En la isla sí", seguía picando su chica.

Lo de Sandra y Nagore tiene remedio, pero, ¿lo de Zoe y Rosario?