Oriana Marzoli confiesa en ‘Sobreviviré’ que está yendo a terapia: “Tenía poquitos momentos de felicidad”

Oriana Marzoli se ha convertido en uno de esos personajes histriónicos de Mediaset que, de vez en cuando, nos pone al día de su vida. Hemos podido seguir en televisión el curriculum de su vida amorosa en el que Iván González ha ido entrando y saliendo de manera reiterada.

Nagore Robles la ha invitado a Sobreviviré para ponernos al día. En cuanto a su estado de soltería que tiene ahora lo tiene claro: “Estoy tranquila, por favor, necesito un momento de paz en mi vida. Me hacía falta y estoy bastante bien, no me lo esperaba”.

Nagore ha recordado que cuando tenían camerinos continuos en Mujeres y Hombres y Viceversa, en la etapa en la que ambas eran asesoras, todos los días había jaleo en el suyo con sus parejas. Ha confesado que en aquel entonces ya la recomendaba estar sola una temporada.

“Tampoco quiero caer en descalificar ni hacer sentir de menos a la otra persona, pero sí que es verdad, lo siento, que yo creo que yo estaba un poco por encima en muchos aspectos. Cada uno consigue lo suyo por su parte y hay que lograrse de los logros de la otra persona y eso me ha pasado muchas veces, no lo solamente en esta última relación, pero bueno, chica, es lo que tiene estar conmigo”, confesaba sobre cuál es su problema.

“Yo no cuento absolutamente todo. Yo me abro mucho al resto, pero sí es verdad que siempre una deja algo para la intimidad”, admitía sobre lo expuestas que suelen estar sus relaciones.

Hablando de salud mental

Nagore le ha preguntada directamente si suele ir a terapia, algo a lo que ha respondido de manera afirmativa. Estamos en una época en la que rara es la celeb que no admite recurrir a profesionales.

“Me siento super bien, he encontrado mucha más paz, sentía que últimamente no la tenía. Tenía muy poquitos momentos de felicidad y he encontrado paz”, relataba.

“No sé cómo explicar cómo me sentía, vivía en una constante… ay, es que no sé cómo llamarlo…”, expresaba. Y cuando alguien dijo agobio y ansiedad, ella lo dio por válido.

“Esto de no esperar del resto lo que yo haría me ha ayudado mucho a encontrar esa paz”, confesaba, “soy más feliz así y últimamente también aprendo a estar un poquito más sola conmigo misma que siempre soy una persona que siempre quiere estar acompañada. Ese tema también lo estoy trabajando mucho”.

Está claro que la terapia le está funcionando, aunque, a veces, alguien lo pueda dudar.