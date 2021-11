Iván González se estrena en mtmad aclarando qué tuvo con Cristina Porta, la concursante de ‘Secret Story’

El chico perfecto. Así se llama el espacio que acaba de estrenar Iván González en mtmad. Puede que Oriana Marzoli, su ex, no esté de acuerdo con este calificativo, pero fue ella la que dio pie al primer tema que ha querido tratar el debutante.

Fue Oriana quién sacó a la luz que tuvo problemas con Iván cuando eran pareja por la relación que había mantenido con Cristina Porta, una de las concursantes con más protagonismo en Secret Story.

Empezó explicando que lleva entre dos y tres meses sin ver a Oriana y sin tener ningún tipo de contacto con ella, salvo un cruce en una de las vías principales de Madrid cada uno desde su propio coche.

Describiendo a su ex

Dejó claro que por mucho que vaya de sobrada, Oriana es una chica insegura, muy celosa y capaz de autodestruir su propia felicidad. Además, no es capaz de aceptar el pasado de su pareja. Además, reconoce que él no fue capaz de perdonarle su infidelidad.

Reconoce que Oriana es una persona tóxica y que ahora está más feliz sin ella. Pero cansado de hablar de ella, prefirió centrarse en otros asuntos, como el de su supuesta relación con Cristina Porta.

“Fue ella la que habló conmigo. Cuando yo era asesor de Mujeres y Hombres la primera pelea que tuve con Oriana fue porque recibí un mensaje vía Instagram de Cristina. Yo no la seguía, pero hablaba con ella. Y llegó un día en el que ya me vi con el compromiso, como hablaba con ella, y me seguía, que tenía que seguirla, era obligatorio ya. Era seguirla o dejar de hablar”, contó sobre sus primeros contactos.

“Veía una chavala ahí que en fotos estaba buena y la seguía. ¿Para qué la seguí? Imaginaros. Yo con el pinganillo en la oreja y mi directora hablándome, ya no me concentraba en el programa. Ya tenía a la otra escribiéndome en el whatsapp que si ‘la periodista esta de mierda, para qué las has seguido’… me cayó una ese día, os lo podéis imaginar”, recordaba.

La verdad de su historia con Cristina Porta

“He hablado mucho con Cristina, pero es verdad que nunca me he visto con ella, nunca he quedado con ella. No porque ella no quisiera, ella quería. Estaba en un momento que no podía. Estaba saliendo de una relación que, realmente no había salido, que estaba con idas y venidas y todo lo tenía focalizado en mi relación. No estaba yo para otras cosas”, admite.

Finalmente, Iván y Oriana volvieron y ella le pidió que dejara de seguir a ‘la periodista’, como ella la llamaba. “La vi tan mal, llorando, pidiéndome que la dejar de seguir que dije, mira, voy a volver con ella, al fin y al cabo, la voy a dejar de seguir porque no me cuesta nada porque me da igual esta chica y la dejé de seguir, pero nunca tuve nada con ella”, termina explicando para despejar todo tipo de dudas.

“Aquí tenéis la verdad, nunca tuve nada con ella, porque yo no quise”, fue lo que dijo para cerrar capítulo.

Veremos qué piensa Cristina de todo esto cuando salga de la casa.