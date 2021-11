Kevin Spacey pierde la batalla contra la productora de ‘House of Cards’ y debe pagar 31 millones de dólares

Después de dos años de una larga batalla, Kevin Spacey y la productora, Media Rights Capital (MRC) llegan a un fin. El actor norteamericano pierde esta vez la lucha y es condenado a pagar 31 millones de dólares (27,5 millones de euros) a la productora MRC, la productora de House of Cards.

Según ha informado el diario The Hollywood Reporter, ha sido este lunes, 22 de noviembre, cuando la productora presentó los documentos en el Tribunal Superior de Los Ángeles para reclamar el pago de la cantidad establecida.

“La seguridad de nuestros empleados, escenarios y entornos de trabajo es de suma importancia para MRC y por eso nos propusimos impulsar la responsabilidad”, dijo la productora MRC en un comunicado oficial y recogido por el The Hollywood Reporter.

Todo empezó en 2017, cuando el actor, quien interpretaba a Frank Underwood en House of Cards, fue despedido por ser acusado de acoso sexual a un trabajador de la misma serie: a un asistente de producción. Además, la situación se juntó en el momento del movimiento Me Too, algo que tampoco ayudó a la imagen de Spacey ya que se recibieron más testimonios en contra de él.

El declive y el alza de la carrera de Spacey

De hecho, la productora también tuvo que pagar ciertas consecuencias tras la salida de Spacey. Por ejemplo, volvieron a reescribir la sexta temporada de House of Cards y reducirla a ocho episodios. Igualmente, MRC afrontó la pérdida de ingresos tras la salida del actor, ya que era una de las figuras más predominantes de la serie.

Asimismo, el caso del actor de Nueva Jersey fue el más sonado dentro del Me Too. Kevin Spacey, ganador de dos Óscar por Sospechosos habituales (1995) y American Beauty (1999), siempre alegó su inocencia frente a la ola de esas denuncias. Sin embargo, su carrera profesional decayó y ninguna productora de la industria quería trabajar con él.

Sin embargo, en mayo de 2021 fue noticia el nuevo proyecto del actor norteamericano: formaría parte de El hombre que dibuja a Dios, la nueva película de Franco Nero. La cinta trata la historia de un pintor ciego (Nero) que realiza magníficos retratos personales con solo escuchar la voz y las descripciones que de ellos hacen el resto.