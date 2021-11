Pelayo Díaz da por terminado su matrimonio y comparte públicamente su carta de despedida a su ex

Ya lo habíamos comentado, Pelayo Díaz y Andy McDougall habían puesto punto final a su relación y a su matrimonio de tres años. Una ruptura amistosa que los mantiene unidos hoy y parece que por siempre. “💔 La vida es imprevisible y eso es, a partes iguales, lo más bonito y lo más aterrador”, aseguraba el estilista en sus redes.

Después de que una revista publicase la noticia y se haya hablado de esta ruptura, ha sido él mismo, el que la confirme. “Compartí con vosotros mi ilusión cuando Andy apareció en mi vida, fuisteis testigos de nuestra historia de amor y nuestra boda, así que me parece justo contaros también, aunque me duela, que hoy estoy triste porque el amor se ha ido pero la magia se queda”, aseguraba.

Ha querido dejar claro que una cosa es lo que vemos en sus redes y otra cosa, la vida real. “Sé que a través de Instagram la vida parece muy fácil y muy bonita. Y lo es, pero también hay una parte más privada que no siempre muestro. Pelayo no es solo desfiles, fiestas y viajes. Pelayo es sofá y manta con la mirada perdida también. Llevo días preguntándome qué ha fallado, qué hemos hecho mal o qué cambiaría. Y aunque encuentre alguna respuesta la realidad es la que es: Que no soy perfecto”, confesaba.

Pero tiene cosas buenas y parece que eso también lo tiene claro: “Que apuesto, que quiero con intensidad, que caigo pero me levanto y que vivo sin miedo. Y que una relación como la nuestra se merece una carta de despedida”.

Carta a un ex

Y parece que no ha dudado en compartir de manera pública esa carta. “Querido Andy: Estoy muy orgulloso de nosotros, del amor y del respeto que nos tenemos. De cómo empezó y de cómo seguirá, porque aquí no se acaba. Apareciste en mi vida de repente y nos reconocimos como dos chavales que perseguían el mismo sueño: AMARSE”, comenzaba.

Y ahí no quedaba la cosa, porque su historia es más larga: “Y desde ese verano de 2017 exprimimos cada minuto juntos, cada locura, cada viaje! Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor, lo que es despertarse cada mañana y salir a gritar al balcón ‘¡soy feliz!’ tan alto que duela porque no puedes contenerlo dentro. Yo lo sé, yo eso lo he vivido, y tú también. Acaso no nos convierte eso en unos afortunados?”.

Ahora queda mirar hacia delante. “Mira, no sé cuál es el siguiente paso, pero de lo que estoy seguro es que nos tendremos cerca. Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina. Afortunado el que venga después y, aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites”, aseguraba.

“Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes qué ponerte, ponte feliz ❤️ #Pelandy forever”, terminaba su emotivo texto de despedida.

Andy, de momento, permanece en Argentina sin pronunciarse.