Gianmarco expresa lo que piensa “de verdad” sobre la relación de su hermano con Cristina en ‘Secret Story’

Esta ha sido una semana complicada en Secret Story para Cristina Porta que está nominada junto a Miguel Frigenti y Adara Molinero, su gran enemiga y su ex amigo. Una situación complicada para ella que, tras la tensión acumulada de tantas semanas en esa situación, parece que le han pasado factura.

Ha tenido momentos de bajón en los que se ha sentido incomprendida y lo ha pagado con la única persona que ha estado a su lado de manera incondicional desde el principio, Luca Onestini.

El italiano ha intentado animarla en todo momento pese a que tenía claro que su reacción estaba siendo un poco exagerada. Y ella le ha rechazado, esta semana, en varias ocasiones.

“Tampoco veo muy normal que Luca esté ahí en la cama intentando hablar con ella, que le pregunte una y otra vez ‘¿cómo estás? y que luego Cristina responda, ‘es que a nadie le importa cómo estoy’. Está Luca al lado tuyo, media hora, preguntándote qué te pasa”, expresaba Fiama Rodríguez en el plató de Secret Story: La cuenta atrás.

“Esa es la maestría titulada de la manipulación”, comentaba otra de las colaboradoras. Y su hermano, Gianmarco Onestini, tampoco ve bien lo que está sucediendo.

La postura del hermano

“A mí lo que no me gusta es que, en este caso, tengo que hablar sinceramente y tengo que decir lo que pienso de verdad, es que a mí mi hermano que siga todo el rato detrás de esta persona y que ella le trate como lo está tratando no me gusta. Se ha tirado dos horas sentado fuera del baño esperándola, se ha vuelto a buscarla llenándola de besos y le dice que le está dando demasiados besos. Mi hermano te está tratando genial y no lo puedes tratar así, es una persona que se está entregando de corazón”, comentaba.

Se le notaba indignado y le ha hecho un flaco favor a la pareja. “Pienso que ella siempre pretende cosas de él cuando tiene que ser una cosa de dos. No siempre que ella pretende que él haga cualquier cosa. Él te está dando mucho, pero tú también tienes que dar. Es una cosa de dos. No puede ser que tú pretendas que una persona te de todo, porque es lo que estamos viendo. Pretende que vaya allí, se va al baño y pretende que él vaya y si no va, se lo echa en cara”, continuaba con su alegato que no le va a venir muy bien a la periodista en una semana decisiva para ella.

El jueves se enfrentará en duelo con Adara y eso seguro que la va a poner mucho más nerviosa todavía. Pero ahí está su amiga Fátima para hacer todo lo posible por justificarla.

“Hay que entender a Cristina. Por supuesto que a tu hermano le agradecería todo el apoyo que le está dando a Cristina porque si no dentro Cristina, sin tu hermano, se muere. No justifico lo de Cristina, pero sí la entiendo porque está bajo mucha presión. Que no es forma en este caso de pagarlo con Luca, claro que no, pero, ¿quién no lo ha pagado, y ella lo acaba de decir muy bien, con la persona que tiene al lado?”, preguntaba su defensora.

El jueves será la audiencia la que se pronuncie. ¿Será Cristina la que tenga que abandonar el programa y separarse de Luca? ¿O será Adara la que deje solo ante la casa a Miguel Frigenti?