Mayra Gómez Kemp emociona hablando de cómo se enfrenta al duelo por la muerte de su marido tras 48 años juntos

Mayra Gómez Kemp es uno de esos rostros difíciles de olvidar. Cuando la televisión era pública ella era una de las presentadoras que nos hacía disfrutar al frente de uno de los programas más emblemáticos y familiares, el Un, dos, tres.

Ha pasado el tiempo y ella ha tenido que pasar por momentos muy duros en su vida personal. Tuvo que enfrentarse dos veces al cáncer que le dejó secuelas físicas y ahora, vive como puede con la pena de haber perdido a su marido con el que compartió 48 años de su vida.

A principios de año moría Alberto Berco a los 91 años de edad y era el momento más duro para la presentadora que ahora vive su luto en unos tiempos complicados y reconoce que se siente muy sola.

Echando de menos

“La pandemia nos ha convertido a todos en ermitaños. Estamos peor educados, estamos más malhumorados, me da mucha rabia que tengamos que vivir tan distantes los unos de los otros”, le decía a Paz Padilla en Sálvame.

Cuando la humorista le preguntaba cómo se siente, no lo duda. “Muy sola, echando mucho de menos y, sobre todo, viviendo de recuerdos, de buenos recuerdos. No es fácil decir adiós a alguien. Fueron 48 años, se dice rápido”, expresaba.

Paz Padilla es de las que piensan que no hay que vivir de los recuerdos, pero Mayra piensa todo lo contrario. “Si toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, el volver a revivir los buenos momentos es volver a vivirlos otra vez”, intentaba hacerle entender.

Malos pensamientos

“Vivo en mi presente que es cuidarme por la gente que me quiere. Al principio pensé ‘y si salgo a la calle sin mascarilla’… la idea me rondó. Pero luego dije, ‘no, mi hermana no se lo merece’”, confesó sobre sus planes de acabar con todo por lo mucho que echaba de menos a su marido. Llegó a pensar que contagiándose podría morir y reencontrarse con él. “Siempre estuvimos juntos, todo lo pasamos juntos y entonces… pero no lo podía hacer por la gente que me quiere”, reconocía.

Ella ha demostrado en más de una ocasión su fortaleza. “Yo al cáncer me enfrenté pensando que podía vencerlo, es lo que me mantenía. Sabía que había sido valiente ante la vida, pero no sabía que, lo iba a ser frente a la muerte”, admitía. Pero lo hizo con las limitaciones que eso supuso. “Yo sé que ahora hablo raro, pero he aprendido a vivir con eso. Es mejor que cuando iba con una pizarra y no podía hablar”, reconoce.

Ahora tiene que aprender a vivir sin su marido. “Yo pensé que me podía ir antes, el viejo tendrá que vivir sin mí. Él que siempre me decía que no, se salió con la suya. Me quedé yo”, relataba.

Y busca el consuelo donde puede: “Hay algo que me consuela con esta pandemia. Mi marido por lo menos, tuvo la dignidad, el derecho de poder morirse en su casa, en mi cama, y conmigo al lado. ¿Sabes la gente que ha muerto sola con esta pandemia?”.

Y ahí entró en debate con Paz sobre lo que supone despedirse o no de alguien en su lecho de muerte. La conclusión es que hay que disfrutar de la gente en vida y demostrarles todos cuando son conscientes.

Sin duda, un testimonio que logró emocionar a muchos.