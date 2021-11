Jorge Javier Vázquez pide a Rocío Flores que deje Telecinco: “Seguro que te llaman para Tu cara me suena”

Jorge Javier Vázquez lleva varios días desaparecido. El presentador ha cancelado todos sus compromisos laborales por una laringitis aguda. La semana pasada no pudo hacer una función de su obra de teatro y tampoco acudió a su puesto de trabajo en Sábado Deluxe. Tampoco lo veremos estos días en Telecinco. Sin embargo, está aprovechando su tiempo libre para reflexionar y volcar todos sus pensamientos en su blog de Lecturas.

Y es que esta semana ha querido dedicarle el texto a una de las colaboradoras más polémicas de Telecinco: la mismísima Rocío Flores. En el pasado, cuando Antonio David Flores estaba en GH VIP, Vázquez y ella mantenían una buena relación con ella. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado a raíz de la emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, cada uno va por su lado. Eso no quita que el también escritor, de vez en cuando, le da algún consejo.

"Te veo de vez en cuando en El programa de Ana Rosa y sufro. Porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia", señala Jorge Javier. "El dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio. Perdón, en tu familia".

Para terminar, el rey del cortijo le pide a Rocío Flores que abandone Telecinco, asegurándole que su carrera puede tomar perfectamente otros derroteros: "Con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena". ¿Qué pensará Rocío Flores de las palabras que le ha dedicado Jorge Javier Vázquez en esta carta envenenada? ¿Le llegará a responder desde el magacín estrella de Mediaset? Ya lo veremos...