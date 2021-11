Lisa de BLACKPINK da positivo en coronavirus

Los fans de BLACKPINK se han encontrado con una inesperada noticia este 24 de noviembre. Una de las integrantes de su girlband favorita, Lisa, ha dado positivo en coronavirus.

Así lo ha anunciado su agencia YG Entertainment, que ha asegurado que también se les ha hecho las PCR correspondientes a Jisoo, Lisa y Rosé. "Las otras integrantes de BLACKPINK no han sido clasificadas como contactos directos todavía, pero inmediatamente se hicieron tests de PCR después de escuchar el resultado positivo en COVID-19 de Lisa. Y están esperando sus resultados", explica.

"Primero compartimos esta información rápidamente con representantes y el equipo, y tomamos las medidas preventivas más fuertes que van incluso más allá de las normas de las autoridades sanitarias. Seguiremos tomando el apoyo sin cesar la salud de nuestros artistas y miembros del equipo como máxima prioridad. Si hay algún cambio en el futuro, os lo haremos saber rápidamente", concluye.

De momento ninguna de las integrantes del grupo se han pronunciado al respecto, pero estamos seguros de que no tardaron en contactar con Lisa para preguntar por su salud y desearle una pronta recuperación.

Lo cierto es que la tailandesa se encuentra en una de sus mejores etapas profesionales. Su debut LALISA, que vio la luz en septiembre, ha dado de qué hablar a nivel internacional. Tanto es así que se ha convertido en la primera solista femenina de K-Pop en alcanzar 300 millones de visualizaciones en un videoclip. En concreto, lo ha conseguido con el del single principal de su debut: LALISA.

El récord lo obtuvo el 27 de octubre. Y es que tardó solo 47 días en conseguir esta alta cifra de reproducciones. Pero para Lisa no hay retos imposibles.

Pero eso no es todo. Los blinks se preparan también para el comeback de su girlband favorita. Aunque aún no tiene fecha, YG Entertainment aseguró a Naver que "se está preparando". Además, anima a sus fans a que sigan atentos para no perderse un solo detalle de este nuevo lanzamiento. ¿Verá la luz antes de que acabe el 2021? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que está claro es que la agenda de Lisa se ha visto interrumpida ahora con esta noticia que muy pocos se esperaban. Desde LOS40 le deseamos una pronta recuperación y que el resto de sus compañeras den negativo en los resultados.