Nil Moliner, Ed Sheeran, Elton John con Dua Lipa, Dani Fernández: ¿desbancarán a Adele el sábado?

Los aspirantes al número uno este sábado deberán esforzarse al máximo para desbancar a la todopoderosa Adele del puesto de honor. La británica sumó el pasado sábado su segunda semana no consecutiva en lo alto con Easy on me, la primera de las canciones que conocimos de 30, su cuarto disco. El entusiasmo global con que ha sido acogido su regreso justificaría que Adele fuera número uno por tercera vez, pero sus perseguidores también tienen muchos fans y los votos recibidos durante la semana puede que encumbren a alguno de ellos.

¿Quiénes son dichos aspirantes? Pues en el #2 tenemos a Ed Sheeran con Shivers, que ya fue número uno, y también es uno de los artistas que más pasiones despiertan actualmente. Otro que ya lideró el chart es Justin Quiles con Loco, ahora en el #3. En el #4 figura Nil Moliner con Libertad, mientras que un puesto más abajo encontramos al tándem formado por Elton John y Dua Lipa y Cold heart PNAU remix. En el #6, nuevamente Ed Sheeran con su single dos veces número uno Bad habits, y en el #7 Dani Fernández con Clima tropical. Con este frío, ¡qué bien nos vendría un poco de calorcito del Trópico en la cima de la lista! Y no nos olvidamos de Aitana, en el #8 con Berlín, uno de los tres temas que tiene en la clasificación.

Este sábado podemos asistir al debut en el chart de LOS40 de Natalia Lacunza, quien de momento es candidata con Cuestión de suerte. También opta a un hueco entre los 40 éxitos semanales el rapero Lil Nas X con That’s what I want. Está por ver si los apoyos que están recibiendo con el HT #MiVoto40 sirven para lograr su objetivo.

Leiva, invitado VIP

El invitado que se asomará a #Del40al1CocaCola será ni más ni menos que el gran Leiva, que está en lista con Herméticos, donde canta junto a la mexicana Ximena Sariñana. El rockero madrileño charlará con Tony Aguilar de su último proyecto, Cuando te muerdes el labio, y no dejaremos que se vaya sin dar su Voto VIP a alguna de las canciones del chart.

El concurso más explosivo de la radio, LOS40 Sobres, llenará de emoción las cuatro horas de programa. Recuerda: premios por valor de 40.000 euros (entre ellos, quince iPhone 13 PRO) y un bote que asciende a 31.000 euros. ¡Impresionante! ¿Quién quiere regalos de Navidad anticipados! No te olvides de participar, porque si no, no toca.

LOS40 SOBRES. / Del 40 al 1

Por votar en antena (902 39 40 40), y como estamos en el mes de Marvel, os obsequiaremos con la película Shang-chi y la leyenda de los 10 anillos. Y sí, habrá nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias… y altas dosis de buen rollo y energía positiva para empezar el fin de semana con buen pie. La cita: el sábado a las 10 de la mañana (9 en Canarias).