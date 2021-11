Cardi B y Camilo Sesto, juntos en la nueva canción de la rapera

Que Camilo Sesto conquistó al público americano no era ningún secreto, aunque la variedad de fans que tiene sí que sorprenden. Con miles de seguidores de su música alrededor del mundo, el ya fallecido artista ha demostrado tener una discografía que incluye algunas de las canciones más famosas en nuestro idioma, por lo que no es de extrañar que acabasen llegando a Cardi B.

La rapera ya demostró ser una de las fanárticas del valenciano cuando éste murió, pues cuando se enteró de la noticia subió un breve vídeo a sus redes cantando una de sus canciones. Un gesto de lo más emotivo que desveló que sabe bastante de música española -obviando su amistad con Rosalía- y por la que su nueva canción no ha pillado demasiado desprevenido a su público.

Lleva por título Bet It, y forma parte de la banda sonora original de Bruised -la nueva película original de Netflix dirigida, guionizada y protagonizada por Halle Berry- junto a otros temas de artistas como H.E.R. o Saweetie. En cuanto a esta 'colaboración', no hace falta afinar demasiado el oído ni esperar a tener la canción avanzada para ver cómo ha incluido al cantante español en este nuevo tema:

Ya desde el principio del tema -de hecho, lo abre él-, se puede oír al mismísimo Camilo Sesto cantando su archiconocido Algo de mí. Hasta en tres ocasiones se intercalan las partes del tema en la canción de la película, manteniéndose estas con el castellano y la voz original del cantante en todo momento.

Eso sí, no tiene demasiado peso en contraposición a la rapera: cuando acaban sus fragmentos, la melodía continúa de fondo; aunque enseguida le toma el testigo la rapera y comienza con su peculiar letra. Una letra que, como era de esperar, no difiere demasiado del imaginario general de su música e incluye referencias a su pasado y al éxito que lleva cosechando en los últimos años.

Un tema que puede no destacar especialmente en los últimos lanzamientos de la artista, aunque constituye uno de los samples más originales de su carrera. Sobre todo, para el público español, que con esto comprueba que Camilo Sesto fue un artista que sigue perdurando e influcenciando a las nuevas generaciones.