Reik y María Becerra unen sus voces en una divertida colaboración: ‘Los Tragos’

¡Nuevo temazo de reggaetón! Se trata de la nueva colaboración de Reik y María Becerra para lanzar Los Tragos. La canción ha sido publicada este jueves 25 de noviembre y nos cuenta la historia de un un amor muy difícil de olvidar.

El trío mexicano regresa con las colaboraciones a tope y para no perder la costumbre ha decidido que la argentina sea la siguiente. "Intentar olvidar a una persona con unos tragos no siempre funciona, pero igual ¿quién no lo ha intentado?", comentaban los integrantes de Reik tras explicar el significado de la canción.

Por su parte, los mexicanos siguen con sus proyectos musicales. En mayo, el grupo se hizo noticia por el lanzamiento de su single con Maluma: Perfecta. Una canción llena de romanticismo que sirve para dedicárselo a la persona que amas. Sin duda, han conseguido que Perfecta se convirtiera en la canción de amor de verano. Sin embargo, la canción que les ha llevado al alto nivel de featurings es Loquita con Rauw Alejandro, que hasta ahora llevan más de 15 millones de reproducciones en YouTube.

Mientras, María Becerra se está convirtiendo en una de las artistas más escuchadas del momento. Con su reciente nominación de los Latin Grammy 2021 a Mejor Nuevo Artista por su primer disco, ANIMAL, viene pisando fuerte en el género urbano con grandes temazos como Qué Más Pues? con J Balvin o WOW WOW con Becky G.

Sobre el videoclip

El clip está dirigido por Nuno Gómes, también conocido por haber trabajado en el videoclip de la reciente canción romántica de Luis Fonsi, Nuestra Balada. También conocido por su capacidad de dirección y producción, Reik no ha dudado en contar otra vez con él. Para esta ocasión, se ha necesitado de un iPhone 13 Pro Max para la grabación del mismo.

"Nuno es un artesano de los videos. Hemos trabajado muchas veces con él y estamos tremendamente feliz con los resultados. Además, me encanta que captura perfecto lo que representa la canción", expresaron el grupo sobre Nuno.

El video retrata bien la historia de una persona que trata de olvidar a un amor complicado, pero decide hacerlo con el alcohol. Beber para olvidar es el lema de la canción. Con un juego de planos y colores, el videoclip simula la situación dolorosa de esa persona que ha bebido mucho y solo piensa en su amor del pasado.