El impactante vídeo de Pilar Rubio levantando 140 kilos con los glúteos

Después de sus increíbles retos en El Hormiguero, el que realizó en El Desafío (en cuya segunda temporada será jurado) o la gran cantidad de veces en la que hemos visto a Pilar Rubio poner su cuerpo al límite, ya creíamos que la colaboradora no podía hacer muchas más demostraciones físicas con las que dejar sin palabras a todos sus seguidores. Pero nos equivocábamos.

En su último post de Instagram, Pilar Rubio ha compartido un ejercicio que forma parte de su rutina de glúteos. Eso sí, está claro que no es apta para cualquiera ni mucho menos para principiantes, sobre todo teniendo en cuenta que para ejercitar estos músculos, la mujer de Sergio Ramos levanta, nada más y nada menos que, ¡más de cien kilos de peso!

“140 kg, empezamos la semana”, con estas palabras avanzaba Pilar Rubio un vídeo con el que ha demostrado que la dureza de sus entrenamientos es totalmente real. En el clip, la que fuera reportera de Sé lo que hicisteis va añadiendo discos y más discos de peso a una barra olímpica que por sí misma pesa 20 kilos. “Cada día, cada entreno, es una oportunidad para mejorar, un paso adelante”. Esto me repito todas las mañanas cuando me levanto e intento buscar mi mejor versión como profesional, como madre, como pareja, como amiga y como mujer. Para mí no es un sufrimiento, es un avance, y todo avance pide un esfuerzo. Esto me hace sentirme bien tanto física como mentalmente. ACTITUD POSITIVA, ACTITUD ACTIVA", ha escrito la colaboradora de El Hormiguero dejando claro que “querer es poder”. Aunque, a juzgar por los comentarios que sus seguidores han dejado en la publicación, no todos tienen claro que ese dicho pueda cumplirse siempre a rajatabla.

Y es que Pilar Rubio es toda una abanderada del deporte y es frecuente verla en sus redes sociales compartiendo todo tipo de rutinas e, incluso, llegó a mostrar la dieta que le había puesto su nutricionista y con la que demostró que mantenerse en forma nada tiene que ver con pasar hambre. Desde luego, una figura y una forma física más que envidiable teniendo en cuenta que ya ha pasado por cuatro embarazos.

Un vídeo que, sin duda ha generado muchísima expectación, aunque también hay quienes le han lanzado alguna que otra reflexión. Como si no sería más conveniente levantar menos peso y hacer más repeticiones, así como quienes le advierten sobre los peligros de hacerse daño en la espalda por dañarse la zona lumbar.

Otros entrenamientos de Pilar Rubio más asequibles

También es cierto que no todas las rutinas de ejercicios que comparte Pilar Rubio son dignas de profesional del deporte y que, a veces, da ideas de entrenamientos más asequibles para todos los públicos. Así lo hacía hace algunas semanas cuando subió a Instagram una serie de movimientos en la piscina para los cuales se ayudaba de unas pesas sobre sus tobillos de entre un kilo y dos de peso totalmente opcionales: "Estos ejercicios los solía hacer cuando estaba embarazada, son muy suaves pero me permiten activar y ser consciente de mi respiración y el trabajo de core. Una respiración sincronizada con los movimientos hace que optimices tu entrenamiento. RESPIRAR CORRECTAMENTE ES LA CLAVE", aconsejaba la presentadora.

Desde luego, no cabe duda de que conseguir la forma física de Pilar Rubio requiere tiempo, esfuerzo y dedicación.