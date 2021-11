Las dura confesión de Omar Montes: “Hasta que no he sido número 1, la gente no ha colaborado conmigo”

Omar Montes se ha convertido en una de las figuras del momento. Después de su aparición en televisión, su música comenzó a conquistar las listas de éxitos y los rincones del planeta. Algo tenía el de Pan Bendito (y sigue teniendo) para conseguir que millones de personas estén enganchadas a cada paso que da.

Gran parte de su vida nos ha enseñado en El Principito, una docuserie que se estrenó el pasado 12 de noviembre en Amazon Prime. En ella nos adentra en algunos aspectos que rodean a Omar Montes personal y profesionalmente.

En LOS40 hemos podido charlar con el artista acerca de este proyecto. Nuestro compañero Alberto Palao se ha puesto frente al artista para ahondar más en sus comienzos en la industria de la música. "Hasta que no he sido número uno, la gente no ha colaborado conmigo", se sincera el artista frente a la cámara. Y es que si hay algo que caracteriza a nuestro protagonista es naturalidad, y Alberto Palao lo pudo comprobar en primera persona. "Yo no apoyo a quien más números tenga por conveniencia. Apoyo el talento. Si tú me mandas una canción y a mí me gusta, aunque tenga cero oyentes, no me importa", añade. Él lo tiene claro: "Yo soy como soy".

Como mencionamos en líneas anteriores, el nacimiento de Omar en la industria no fue nada sencillo. De hecho, asegura que ningún artista español al que le pidió ayuda le tendió la mano. "Cuando te digo ninguno es ninguno", declara. "Yo intento hacer las cosas diferentes porque como no me gustó cómo hicieron las cosas conmigo, no quiero seguir ese mismo ejemplo

Lo que está claro es que Omar ha conquistado a millones de personas. Ya sea por su naturalidad o por sus ritmos pegadizos, el madrileño ha dejado huella. Su reggaeton aflamencado le acerca a un público muy diverso, consiguiendo así llevar su nombre a las calles de cualquier ciudad.

Una muestra de que no tiene tapujos en que la gente conozca toda su vida la hemos visto recientemente en redes sociales. El de Pan Bendito ha compartido unos vídeos en los que muestra todo lo que lleva en su riñonera. ¡Y no tiene desperdicio! Las llaves de una lancha, un silbato y mucho más.

Y tú, ¿ya has visto El Principito?