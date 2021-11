Eva García Sáenz de Urturi trae de vuelta al mítico Kraken, de la trilogía de ‘La ciudad blanca’

Quien haya leído la trilogía de La ciudad blanca de Eva García Sáenz de Urturi conoce de sobra al ex inspector Unai López de Ayala, alias Kraken. Lo trae de vuelta en su nueva novela, El libro negro de las horas, para ofrecernos una nueva aventura de esas que nos dejarán sin aliento. Eso sí, habrá que esperar hasta el próximo 2 de febrero.

Más de dos millones de personas que ya han leído su obra anterior, esperan con ganas las nuevas andanzas de este personaje que en esta ocasión sitúa en Vitoria en 2022.

De momento, la propia autora ha desvelado la sinopsis de esta nueva historia: “¿Y si tu madre fuera la mejor falsificadora de libros antiguos de la historia? Alguien que lleva muerto cuarenta años no puede ser secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Vitoria, 2022. El ex inspector Unai López de Ayala —alias Kraken— recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfica exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá”.

Una novela muy esperada

Conocimos a Kraken en 2016 con El silencio de la ciudad blanca. Volvimos a seguirle los pasos en Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Una trilogía que cuenta con más de 100 ediciones y se ha publicado en más de 40 países. De ahí que haya tanta expectación ante la llegada de una nueva historia con él.

Ahora se enfrentará a “una carrera contrarreloj entre Vitoria y Madrid para trazar el perfil criminal más importante de la vida de Kraken, capaz de modificar su pasado para siempre”.

La diferencia ahora con lo que ocurrió en 2016 es que ya le podemos poner cara gracias a la adaptación cinematográfica que hizo de la trilogía Daniel Calparsoro.

El libro de las horas negras tomará el relevo a Aquitania, la novela con la que la autora vasca ganó el pasado año el Premio Planeta. Su octava publicación y quizás, la más esperada de todas.

“¡Me hace muchísima ilusión compartir en primicia todos los detalles de mi próxima novela!”, confiesa la autora. Ya está disponible la preventa y mucha gente celebrando la noticia.