Nagore Suárez nos propone ‘El ritual de los muertos’ para este Halloween

Estamos en unas fechas muy proclives para el terror con la celebración de Halloween a la vuelta de la esquina y no hay mayor miedo que el que rodea a un caso de asesinato en circunstancias extrañas. Es lo que nos plantea Nagore Suárez en El ritual de los muertos. Una de las nuevas voces del género que viene a demostrar que su debut con La música de los huesos no fue fruto de la casualidad sino de su talento.

Nos ha vuelto a sumergir en la vida de Anne, una periodista con afán de investigar que se ve envuelta, una vez más, en un suceso de asesinato por resolver. En esta ocasión, con rituales con sacrificios incluidos. Una lectura adictiva que te convierte en un espectador más de esos sucesos que plantean tantos interrogantes y que te hacen estar en vilo hasta el final.

Del género, de Halloween, de la banda sonora de sus obras o de los rituales con sacrificios hemos hablado con ella.

Hablamos cuando publicaste tu primera novela, ¿qué ha cambiado en tu vida desde entonces?

Yo ya había dejado mi trabajo en la agencia de publicidad para escribir la primera novela, pero eso fue un poco a ciegas. He tenido la suerte de que la primera novela fue muy bien y de que he podido seguir dedicándome a esto. Diría que ha sido todo un cambio para bien.

Si nosotros como lectores le hemos cogido mucho cariño a Anne, ni qué pensar la relación que debes tener tú con ella, ¿no?

Lo cierto es que le tengo bastante cariño a Anne y a la mayoría de los personajes, a Gabriel, a la abuela, Paloma…es inevitable, pasas mucho tiempo desarrollando los personajes y escribiendo y siempre hay momento en el proceso de escritura en el que digo que estoy loca, que estoy completamente ida. Tengo una pizarra en la habitación y hay un momento en el proceso en el que estás viviendo a través de los personajes, así que, al final, indudablemente, se les coge cariño.

¿Qué es lo que más te gusta de Anne?

Lo que más me gusta es que ha ido creciendo en estas novelas y aunque sigo intentando que no sea un personaje excesivamente torturado, me gusta que sea un personaje cercano y relativamente normal a la que le pasan cosas, también es verdad que en esta novela tiene un bagaje que no tenía en la otra. Está en un momento vital diferente y me gusta que vaya creciendo y evolucionando conmigo.

Con la primera fue Juan Gómez Jurado, ahora ha sido Mikel Santiago el que te ha dedicado unas palabras, supongo que te sientes muy arropada por tus compañeros de género.

La verdad es que sí, estoy muy agradecida. Estoy encantada de que hay un ambiente estupendo, de que se apoyen mucho los autores de género entre ellos y yo tengo la suerte de que Juan Gómez Jurado y Mikel Santiago, que son dos autores de novela negra super consolidados, me hayan ayudado porque al final, tener estos padrinos al empezar es muy importante para que la gente te conozca también.

¿Qué tiene el thriller que te ha enganchado tanto?

Escribo historias de misterio desde que era muy pequeñita y tenía muy claro que quería escribir este género. Al final tiene una cosa muy divertida y es que te permite jugar y hacer partícipe al lector de este juego y creo que es también lo que engancha mucho a la gente. Esa posibilidad de convertirte un poco en el detective, de qué va a pasar, y por lo menos para el autor, es bastante divertido ir encajando esas piezas del puzzle y recolocarlo, un poco, por donde tú quieres.

Al final es un poco de mentes retorcidas, ¿no?

Sí, sí, totalmente, siempre dicen eso de que los escritores de thriller estamos un poco locos y, al final, para escribir un thriller hay que dar muchas vueltas y ser un poco retorcido para ir dejando las pistas justo donde tú quieres que estén y enrollar bien toda la trama.

Estamos en días de Halloween, ¿por qué crees que gusta tanto el misterio, lo macabro, el tema de asesinatos?

La verdad es que es una buena pregunta sobre la que últimamente leo bastante. Aparte, por supuesto, de esa fascinación morbosa que yo creo que tenemos, en el caso de Halloween puede ser también un poco de esa parte desconocida que tanto nos llama, nos fascina, todo esto que está relacionado con Halloween, más que con los asesinatos, está relacionado con el tema sobrenatural. Y en el caso de los thrillers, yo creo que lo que engancha tanto a los lectores es esa posibilidad de convertirte un poco en parte de la historia.

¿Cuál sería tu disfraz ideal para Halloween?

Tengo pensado para este fin de semana el de Morticia Addams que es un clásico que me gusta. La tenemos cariño, es un personaje carismático.

¿Cómo entiendes y valoras la celebración de Halloween?

Me gusta bastante. Cuando era pequeña no había tanto furor como ahora y la verdad es que me gusta mucho porque me gustan mucho las pelis del género y me gusta decorar calabazas. Y mi Halloween suele ser eso, decorar calabacitas y hacer maratón de pelis que, además, suelen salir bastantes nuevas en esa época del año. Aunque soy también muy de clásicos y me encanta ver El retorno de las brujas.

¿Cuál te ha llamado la atención este año?

Como decía, he estado en Sitges y me gustó mucho Silent night, que no es exactamente de terror, sale en diciembre y la recomiendo mucho y nos gustó mucho también La abuela, de Paco Plaza.

En tu nueva novela tratas el tema de los rituales con sacrificios, ¿cómo llegas a él?

No sé muy bien cómo llegué a estos temas, fue algo de ir enlazando unos temas con otros en internet, pero es bastante curioso de documentar. Vi cosas bastante duras, y era difícil encontrar documentación exacta porque no es como decir tienes un libro como la Biblia o el Corán, el tema de sacrificios de animales era bastante duro, pero es curioso de investigar.

¿Entiendes estas creencias?

Entender, entender… al final, yo creo que hay una conversación de Anne en uno de los capítulos del libro en el que dice que hay que replantearse un poco qué es lo extraño. A lo mejor, lo que es extraño para nosotros, está perfectamente implantado en otra sociedad como ocurre con estos rituales que se mencionan en el libro. Lo que entendemos como extraño o no depende de nuestra educación. A nosotros nos pueden resultar más extraños estos rituales que otros. En el judaísmo o el islam, también se sacrifican determinados animales para su consumo, depende de la sociedad en la que te encuentres.

En este libro hay mucha menos música que en el anterior, pero siguen estando tus guiños a algunos clásicos. En lo musical ha ganado el pasado frente al presente, ¿no?

Sí es verdad que en el primer libro la música era un elemento mucho más importante porque al final todo giraba alrededor de este festival y era una forma de ambientar más la historia. Y en este, aunque sí es verdad que, a lo mejor, tiene menos importancia, también hay algunos que son canciones e intento meter algunos de los temas que escuchan los personajes porque me gusta y ayuda a definirlo. Hay sobre todo clásicos, pero también hay un título de capítulo que es una canción de C. Tangana, Tú me dejaste de querer.

¿Qué canción pondrías como banda sonora a tu novela?

Qué complicado, algo de misterio. Me has pillado desprevenida. Podríamos poner, a lo mejor, algo de Steve Nicks o Fleetwood Mac, que son un poco místicos y estaría bien.

¿Seguiremos los pasos de Anne en futuras novelas?

La respuesta está en la última página de El ritual de los muertos y es bastante evidente que sí, que va a haber continuación.

Te conocimos con tu primer libro como morena, para el segundo te hemos visto rubia… ¿planteándote ser pelirroja para el tercero?

Ya lo llevé de adolescente y tuve bastante. Me quedo así de momento y como mucho vuelvo a morena.